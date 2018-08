Tiro con l’Arco – Europei di Legnica | il mixed team azzurro stacca il pass per la finale

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : Sergio Pagni vola in finale nel compound! Battuto in semifinale Federico Pagnoni - che lotterà per il bronzo : Dopo la grande prestazione nelle gare a squadre, l’Italia si giocherà l’oro anche nell’individuale agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Sergio Pagni vola in finale nel compound, in cui domenica sfiderà il russo Anton Bulaev per conquistare il secondo titolo europeo outdoor della carriera. Il 39enne toscano ha vinto in semifinale il derby azzurro con Federico Pagnoni, che lotterà per la medaglia di bronzo. Sfuma invece il ...

Tiro con l’Arco - diramata la lista dei convocati per il World Archery Field Championships di Cortina : La Nazionale italiana pronta per il raduno a Castel Belfort, Spormaggiore (Tn), dal 31 agosto al 3 settembre, giornata nella quale i 28 azzurri convocati raggiungeranno Cortina d’Ampezzo (Bl) per il XXVI Mondiale Field Ufficiali i convocati che prenderanno parte al XXVI World Archery Field Championships di Cortina d’Ampezzo (Bl). La Nazionale azzurra, guidata dal capomissione e consigliere federale Luciano Spera, dal ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Italia per confermarsi regina. Ma la concorrenza è sempre più feroce : Tra pochi giorni cominceranno i Mondiali di Tiro a volo 2018. Ad ospitare l’evento, dal 2 al 14 settembre, la località di Changwon (Corea del Sud). La nazionale Italiana vanta un’importante tradizione in questo sport, culminata nel 2016 con la conquista di cinque medaglie (2 ori e 3 argenti) alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Per confermarsi regina indiscussa in pedana l’Italia è pronta a centrare il maggior numero possibile di ...

Tiro con l’arco – Europei Targa : azzurri qualificati per Minsk 2019 : Campionati Europei Targa di Legnica, storica Italia: tre finali e qualificazione ai Giochi Europei A Legnica (Pol) impresa storica dell’Italia che per la prima volta qualifica tre squadre alle finali per l’oro dei Campionati Europei: nel ricurvo gli iridati Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo sono in finale con la Russia e le azzurre Lucilla Boari, Vanessa Landi e Tatiana Andreoli si giocheranno il titolo con la ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA DA SOGNO! Entrambe le squadre del ricurvo in finale per l’oro! Volano anche le azzurre del compound! : La seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (Polonia) ha regalato grandissime soddisfazioni alle squadre azzurre impegnate sia nel ricurvo che nel compound. Entrambi i terzetti dell’arco olimpico si sono qualificati per la finale, proprio come le azzurre del compound. Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo hanno dato spettacolo ed hanno portato la nazionale ITALIAna alla finalissima della ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : altri sei azzurri accedono ai sedicesimi. David Pasqualucci l’unico eliminato : Ottima avvio per l’Italia nella seconda giornata di gare degli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Infatti sei dei sette azzurri in gara hanno superato i primi scontri diretti del tabellone principale e accedono così ai sedicesimi di finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati della mattinata. Partiamo dall’arco olimpico maschile dove Marco Galiazzo travolge al secondo turno 6-0 il portoghese Luis Goncalves, ma ...

Tiro con l’arco – Europei Targa : record per le azzurre nel compound a Legnica : record Europeo per le azzurre del compound agli Europei di Legnica L’Italia parte subito col piede giusto agli Europei di Legnica (Pol) dove la squadra compound femminile firma il nuovo record europeo: 2087 punti per Anastasia Anastasio, Marcella Tonioli e Irene Franchini, che superano di 16 punti il precedente primato, sempre italiano, realizzato nel 2012 da Tonioli, Anastasio e Longo. Al termine delle qualifiche individuali Tonioli è ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : Marco Galiazzo e David Pasqualucci passano agevolmente il primo turno : La prima giornata dei Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (Polonia) si è chiusa nel migliore dei modi con le nette vittorie degli azzurri Marco Galiazzo e David Pasqualucci nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta dell’olimpico maschile. Pasqualucci, reduce dalla 20esima piazza ottenuta al termine del raning round, ha sconfitto per 6-0 l’estone Tanel Kasik, numero 93 del tabellone. Il nostro ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : Mauro Nespoli 5° nel ranking round - molto bene anche il compound con Sergio Pagni 3° e Marcella Tonioli seconda : Sono cominciati questa mattina i Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (Polonia) con le 72 frecce del ranking round sia dell’arco olimpico che del compound. Ottima partenza per l’Italia soprattutto con Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli nell’olimpico e con Sergio Pagni e l’intera squadra femminile nel compound. ARCO OLIMPICO FEMMINILE: In mattinata sono andate in scena le qualificazioni ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...