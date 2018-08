THE KOLORS La gaffe di Alex su Instagram | Sembriamo mongoloidi | ma i suoi

Alex dei THE KOLORS scrive "mongoloide" (e i fan esultano) : "Video shooting di “Frida” prima di andare a Sanremo mentre ascoltavamo già la demo di “come le onde”...sembriamo dei mongoloidi ma volevo condividerlo anche perché stasera siamo a @battiti_live su Italia 1 e le suoniamo entrambe". Questa la didascalia scritta da Alex Fiordispino, il batterista dei The Kolors, su Instagram. A fare impressione non è soltanto l'uso disinvolto da parte del musicista del termine 'mongoloide', spesso ...

Ultimo appuntamento con Battiti Live 2018 su Italia1 - tutti gli ospiti da THE KOLORS a Enrico Nigiotti e Biondo : Battiti Live 2018 su Italia1 arriva all'Ultimo appuntamento con la tappa di Bari. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono quindi pronti per una nuova serie di esibizioni con alcuni degli artisti più in voga del momento. Sul palco di Bari sono attesi infatti i The Kolors, tornati in radio con Come le onde in collaborazione con J-Ax. Il gruppo di Stash Fiordispino ha quindi deciso di continuare a battere la strada dell'italiano dopo la ...

Gricignano - Festa Sant'Andrea : fan da tutta Italia per i THE KOLORS - : I The Kolors fanno il "pienone" nella villa comunale di Gricignano in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Andrea Apostolo. Oltre a migliaia di persone del posto, sin dal mattino sono giunti ...

Stash dei THE KOLORS - fermato in hotel per un follow : "Serve un risveglio generale" : Stash dei The Kolors torna a far parlare di sé dopo l'aggressione subita qualche settimana fa, coinvolto in una lite a difesa di una ragazza. Il terreno è sempre quello di Instagram, su cui il frontman della band è molto attivo, con 775mila seguaci all'attivo.Secondo quanto raccontato sui social, il cantante sarebbe stato placcato in un hotel di Riccione da un gruppo di ragazze che gli hanno chiesto di ricambiare il "segui" su Instagram. ...

Svelati gli ospiti di Festival Show a Trieste il 1° settembre - da Il Volo a THE KOLORS e Benji e Fede : Gli ospiti di Festival Show a Trieste sono finalmente ufficiali. Il palco della manifestazione è pronto ad accogliere l'atto conclusivo della kermesse con una serie di ospiti attesissimi, a cominciare da Il Volo che sono già stati annunciati come ospiti speciali della finalissima del 1° settembre. I tre artisti sono in procinto di tornare con un progetto del tutto nuovo con il quale festeggeranno i primi 10 anni di carriera, con la promessa ...

Stash dei THE KOLORS : ‘I social network stanno sovrastando la vostra umanità’ : Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è divenuto celebre nel 2015 quando col suo gruppo, i The Kolors, ha vinto la 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora si sono susseguiti singoli, album, tour e pure una partecipazione a Sanremo. Adesso sono in promozione con il nuovo singolo Come le onde e continuano a girare l’Italia. Il rapporto con i fan è molto stretto e un fatto in particolare ha convinto Stash ha fare ...

Tutti gli ospiti di Festival Show a Mestre il 24 agosto - da Irama a THE Kolors : Finalmente ufficiali gli ospiti di Festival Show a Mestre per la tappa del 24 agosto. La manifestazione principale dell'Italia nord orientale è ormai alle battute finali, con l'ultima tappa di Trieste per la quale si stanno rivelando i primi ospiti. Sul palco di Piazza Ferretto anche Irama, rivelazione dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha vinto, e attualmente in radio con Nera, tormentone che ha presentato nel corso ...

Dark Polo Gang a Riccione : i prossimi ospiti di Deejay On Stage da Benji e Fede a Irama e THE Kolors : La Dark Polo Gang a Riccione arriverà stasera, mercoledì 8 agosto. Il gruppo trap si esibirà in occasione del nuovo appuntamento con Deejay On Stage, in Piazzale Roma, dalle ore 21.00. Radio Deejay è a Riccione è rimarrà in Piazzale Roma fino al prossimo 24 agosto. Il Deejay On Stage viene confermato anche quest'anno e prevede le esibizioni di alcuni degli artisti più seguiti del momento, italiani ed internazionali, solisti e band, in ...