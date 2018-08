The Favourite | commedia in costume dal mood umoristico erotico con una intensa Emma Stone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018)fustigata sulla schiena per punizione con un enorme bache si toglie d’impaccio da un amante focoso prima menandolo come una furia e poi masturbandolo con nonchalance.a seno scoperto dopo un’scena di amore lesbico. Questo e molto altro di morbosetto ed erotizzante lo potrete vedere in quello che molti addetti ai lavori hanno definito il manifesto #Metoo di Venezia 75. S’intitola The, ed è il film diretto dal greco Yorgos Lanthimos. Produzione totalmente hollywoodiana (20th Century Fox), in Concorso per il Leone 2018, che mette in fila e frulla le vite di tre fanciulle dall’ambizione e dalla bramosia sfrenata per la scalata sociale e il potere. Siamo in Inghilterra alla corte della regina Anna (1702-1707), personaggio interpretato da Olivia Colman (sarà Elisabetta II nella terza stagione di The Crown). Mentre il paese è in guerra ...