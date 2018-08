The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 | solo un errore o dopo il finale della

Il finale di The Americans 2 su Rai4 il 30 agosto con i Jennings in panico e un nuovo caso : Il finale di The Americans 2 è ormai all'orizzonte e questo significa che per il pubblico di Rai4 è arrivato il momento di salutare i Jennings e prepararsi alla terza stagione in onda per la prima volta in chiaro tra settembre e ottobre. L'appuntamento oggi, 23 agosto, è fissato con gli episodi 10 e 11 dal titolo "Doppio gioco" e "Possibile tradimento" in cui la coppia di spie sarà ancora al centro dei nuovi casi che scuoteranno ...

Giro di boa per The Americans 2 su Rai4 con i Jennings in un campo di addestramento : anticipazioni 16 agosto : Giro di boa per The Americans 2 che oggi, 9 agosto, tornerà in onda su Rai4 con gli episodi centrali di questa stagione aprendo di fatto la discesa verso il finale che dovrebbe andare in onda proprio a fine mese. La rete ha già promesso che manderà in onda anche la terza e quarta stagione in autunno e questo rincuora i fan che hanno accettato di buon grado questa sorta di maratona che sta rendendo i Jennings interessanti anche agli occhi di chi ...

In The Americans 2 Larrick è pronto a partire : quale sarà la sua missione? Anticipazioni 9 agosto : Continuano le indagini e le missioni sotto copertura di The Americans 2 che torna in onda oggi, 2 agosto, su Rai4 con gli episodi ancora inediti in chiaro. Ad andare in onda saranno gli episodi 4 e 5 della prima parte della seconda stagione e questo significa che, lontani dall'entusiasmante finale, i Jennings avranno delle nuove corse contro il tempo da fare. L'appuntamento è alle 21.15 con gli episodi “L’oppio dei popoli” e “L’accordo” in ...

The Americans 2 tra aggressioni e nuovi casi : i Jennings finiranno nei guai? Anticipazioni 2 agosto : The Americans 2 torna in onda su Rai4 per tenerci compagnia per tutto il mese di agosto con un doppio appuntamento settimanale per poi lasciare spazio alla terza stagione. Gli episodi della serie cult degli ultimi anni sono ancora inediti e il pubblico di Rai4 sta apprezzando questa sorta di maratona che la scorsa settimana ha regalato loro il finale della prima stagione e la première della seconda. Oggi, 26 luglio, l'appuntamento è fissato ...

The Americans 2 al via su Rai4 giovedì prossimo : come finirà la prima stagione? Anticipazioni 12 e 19 luglio : Rai4 ha deciso di rispettare le promesse fatte al suo pubblico e da giovedì 19 luglio manderà in onda The Americans 2. Anche i nuovi episodi inediti della seconda stagione della serie saranno in onda sulla quarta rete Rai così come succederà a quelli della terza e della quarta già annunciati durante la presentazione dei palinsesti del mese scorso. L'ultimo episodio di The Americans andrà in onda la prossima settimana, il 19 luglio, in coppia ...

Rimandato il finale di The Americans su Rai4 tra matrimoni e rapimenti : anticipazioni episodi 12 luglio : Chi si aspettava un triplice episodio la prossima settimana rimarrà deluso visto che il finale di The Americans su Rai4 è stato Rimandato di una settimana. Ad andare in onda giovedì prossimo, il 12 luglio, saranno l'episodio 11 e 12 della prima stagione, salvo cambiamenti e possibili anticipi. La "normale" famiglia di spie sta per chiudere in bellezza la prima stagione che negli Usa è andata in onda ormai nel lontano 2013 e che al suo primo ...