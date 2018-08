Terremoto in Centro Italia | il racconto dei sindaci rimasti soli sulle macerie

Terremoto Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro vicino Gambarie [MAPPE e DETTAGLI] : 1/9 ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : scossa con epicentro a Rocca di Botte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

"Terremoto poco fa" : epicentro e magnitudo delle scosse in 2 minuti : Dal 4 settembre verrà lanciato un nuovo servizio dell'Ingv che con un tweet pubblicherà in tempo reale le notizie sugli...

Terremoto di magnitudo 6.2 in Indonesia - epicentro al largo di Timor : La terra trema ancora una volta in Indonesia dove nelle scorse settimane paura e vittime si sono registrate sull'isola di Lombok. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata davanti ...

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

Terremoto Centro Italia : al via lo smontaggio della cella campanaria della torre civica di Norcia : Proseguono a Norcia le operazioni per la messa in sicurezza della torre civica, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia. Il direttore dei lavori ha spiegato che oggi inizia “lo smontaggio controllato della cella campanaria per ricostruirla con i pezzi originali“, “rimuoveremo prima i coppi della copertura e man mano scenderemo catalogando tutti i diversi materiali, per poi recuperare quelli utili per la ...

Terremoto Centro Italia : riprese le operazioni di rimozione delle macerie della basilica di San Benedetto di Norcia : A seguito dei crolli causati dal Terremoto del 2012, le operazioni di rimozione delle macerie all’interno della basilica di San Benedetto di Norcia sono riprese oggi. “In questi giorni si sta realizzando in laboratorio una piattaforma in ferro che verra’ montata giovedi’ all’interno della chiesa e che ci permettera’ di arrivare al livello delle macerie, oggi stratificate per circa tre metri di altezza“, ...

Due anni dal Terremoto in centro Italia. Parlano i geologi : Al governo e a tutta la classe politica chiediamo di dare conto di come si voglia affrontare la gestione dei georischi, della manutenzione dei manufatti e del territorio in modo chiaro. Mi rifiuto di ...

A due anni dal Terremoto nel centro Italia - la prevenzione è ancora una ‘chimera’ : “Oggi ricorre il secondo anniversario di quel doloroso 24 agosto 2016, quando un terribile terremoto colpì un’ampia fascia appenninica dell’Italia centrale portando con sé lutti e distruzione e la memoria non può non andare, innanzitutto, a chi non c’è più e a chi ha perduto tutto, dai propri cari ai propri beni. E non possiamo non evidenziare i ritardi della ricostruzione e le difficoltà dei tecnici, geologi ma non solo, a operare secondo ...

Terremoto in Centro Italia - due anni dopo : gli speciali tv : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.In realtà a scendere in campo è la TgR che ha programmato per le 15.00 del 24 agosto uno speciale in onda su Rai 3, tutto dedicato ...