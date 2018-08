Terremoto Calabria | due scosse in Aspromonte | epicentro vicino Gambarie MAPPE e DETTAGLI

Terremoto : nuova scossa al largo della Calabria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - tante scosse in Calabria e Sicilia negli ultimi giorni : Sud Italia molto “ballerino” in questo Luglio 2018 : Si sta concludendo un mese di Luglio estremamente “ballerino” in Calabria e Sicilia: numerose scosse di Terremoto hanno interessato il territorio calabro-siculo nelle ultime 3 settimane, a partire dalla scossa di magnitudo 3.7 sulle Madonie del 7 Luglio fino a quella sempre di magnitudo 3.7 di stamattina nel basso Tirreno al largo di Rosarno e Gioia Tauro, distintamente avvertita fin in Sicilia nel messinese. La scossa più forte è ...

Terremoto in Calabria : scossa avvertita fino a Messina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Calabria al largo delle coste di Vibo Valentia all'1.15 della scorsa notte. L’epicentro in mare a 13 km dal comune di Ricadi per una scossa che è stata avvertita distintamente dalla popolazione oltre che a Ricadi anche nei vicini comuni di Tropea, Capo Vaticano, Nicotera e fino all’area dello Stretto di Messina. Segnalazioni ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate dalla ...

