Tennis | Roger Federer | “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup”

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell'ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Un'occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell’ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Sarà il giovane americano Michael Mmoh a segnare l’esordio di Fabio Fognini nell’edizione 2018 degli US Open. Mai come questa volta l’ultimo Slam dell’anno è così importante per il Tennista di Arma di Taggia, che punta assolutamente a raggiungere la seconda settimana e ad ottenere punti fondamentali per salire in classifica e avvicinare ancora di più le prime dieci posizioni del ranking mondiale. Un sogno Top Ten che non ...

Tennis : US Open - dura per Roger e Stan : Non sono stati molto fortunati Roger Federer e Stan Wawrinka nel sorteggio degli US Open. Il vodese , ATP 101, al primo turno affronterà niente meno...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre ...

ROGER FEDERER/ L’imbattibile dio del Tennis dal braccio magico : ROGER FEDERER è il miglior sportivo di sempre. Certamente il tennista in attività che ha avuto tanto rivali, ma che continua a risultare vincitore. CARLO CATTANEO(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:28:00 GMT)

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 14 agosto. Roger Federer è già agli ottavi : Nella notte italiana si è concluso il primo turno ed è iniziato il secondo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento americano la grande sorpresa è l’eliminazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo la finale della scorsa settimana a Toronto, stavolta cede al primo turno al belga David Goffin. Già agli ottavi l’elvetico Roger Federer, che liquida il tedesco Peter Gojowczyk, il canadese Denis Shapovalov, che ...

Io - Roger e il Tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire. Intervista a Rod Laver : ... quanto altro ancora avresti potuto vincere senza quell'ingiustizia? Io dico che ho fatto comunque esperienze fantastiche in giro per il mondo, contro gli avversari più forti, grazie a una racchetta ...

Io - Roger e il Tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire. Intervista a Rod Laver : Rod Laver è una delle persone più schive che possiate immaginare. Eppure è l’unico tennista che ha chiuso due volte il Grande Slam, nel ‘62 e nel ’69, peraltro allontanandosi volutamente nel frattempo dai Majors per passare professionista. La sua Australia gli ha intitolato il campo centrale dello Slam di casa, Roger Federer ha suggellato la loro amicizia coinvolgendolo nella Laver Cup, la sfida ...

Cristiano Ronaldo : 'Amo il Tennis - mi piace Roger Federer' : René Meulensteen , assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Cristiano Ronaldo , neo acquisto della Juventus, e della sua passione per il tennis. Infatti allo staff del Manchester non andava a genio il comportamento e il linguaggio del ...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson (6-0) streaming video e tv : inizio show di Roger! (Tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:00:00 GMT)

DIRETTA WIMBLEDON 2018 / Federer Anderson (0-0) streaming video e tv : Roger in campo! (Tennis) : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Tennis : Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo. Il campione svizzero ha concluso il suo contratto ventennale con la Nike : Roger Federer ha iniziato in maniera brillante la propria avventura a Wimbledon. La vittoria contro il serbo Dusan Lajovic è stata netta: 6-1 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Tuttavia la notizia del giorno non è il suo successo sul Centrale dei Championships ma l’ufficializzazione del nuovo sponsor personale. Oggi, infatti, il “Maestro” si è esibito con il nuovo completo di Uniqlo (marchio giapponese), confermando di ...