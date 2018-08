Tennis Federer critico sulla nuova Davis | ' Non deve essere la Piqué Cup'

Tennis : Us Open - ok Federer e A. Zverev : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Roger Federer si è agevolmente qualificato per il secondo turno degli Us Open di Tennis, quarto e ultimo Slam stagionale, superando per 6-2, 6-2, 6-4 il giapponese Yoshihito ...

Tennis : Nadal - Federer e Nole : il fascino di ritrovare tre assi insieme : Una cosa è certa: sarà il torneo maschile più avvincente della stagione. Mai prima d'ora quest'anno, avevamo trovato tutti assieme i grandi della racchetta. La vecchia generazione ancora saldamente al ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell’ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Sarà il giovane americano Michael Mmoh a segnare l’esordio di Fabio Fognini nell’edizione 2018 degli US Open. Mai come questa volta l’ultimo Slam dell’anno è così importante per il Tennista di Arma di Taggia, che punta assolutamente a raggiungere la seconda settimana e ad ottenere punti fondamentali per salire in classifica e avvicinare ancora di più le prime dieci posizioni del ranking mondiale. Un sogno Top Ten che non ...

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

Tennis - Cincinnati : finale di lusso Sarà Federer a sfidare Djokovic : La romena, numero 1 del mondo, reduce dal successo a Montreal e finalista a Cincinnati dodici mesi fa, batte la bielorussa Arina Sabalenka, numero 34 Wta, 6-3 64 in un'ora e 16 minuti: finale numero ...

Federer e il tabù dell’omosessualità nel Tennis : “essere gay non è un male. Pronto a sostenere chiunque farà coming out” : Roger Federer ha affrontato con la sua proverbiale eleganza la scottante tematica dell’omosessualità nel tennis: il tennista svizzero ha invitato a fare coming out qualsiasi collega, offrendogli i proprio supporto Rispondendo alle domande dei media a Cincinnati, Roger Federer si è trovato a dover affrontare una delle tematiche più scottanti riguardanti il mondo dello sport in generale, ed in particolare quello del tennis: ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...