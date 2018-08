Temptation Island | Valentina e Oronzo presto sposi?

Temptation Island : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sposano. Ecco l’anello (FOTO) : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono stati una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Proprio grazie alla trasmissione che ha messo a dura prova il loro rapporto hanno capito quanto si amano e ora hanno deciso di spo Durante il falò di confronto Oronzo ha ammesso di avere “la malattia delle donne”, ma allo stesso tempo di non poter fare a meno della ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : il reality confermato a Settembre : Temptation Island Vip: il reality debutterà a Settembre su Canale 5 Circa una settimana fa è circolata on line la voce di corridoio per cui il debutto della primissima edizione di Temptation Island Vip sarebbe stato posticipato a Ottobre. Tuttavia, a distanza di qualche giorno da questa clamorosa indiscrezione, ecco arrivare la pronta smentita del popolare giornalista Gabriele Parpiglia. Difatti quest’ultimo, parlando con un fan su ...

Temptation Island 2018 - Oronzo e Valentina si sposano : Fiori d’arancio per Oronzo Carniola e Valentina De Biasi. La coppia, una delle più improbabili dell’ultima edizione di Temptation Island e sulla cui stabilità – dalle premesse – in pochi avrebbero scommesso, sarebbe pronta al grande passo. In realtà i diretti interessati non hanno esplicitamente parlato di matrimonio, ma al dito di lei è comparso un anello che sa tanto di fidanzamento ufficiale (dopo oltre 10 anni ci ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo è uscito dal programma : Francesco Chiofalo ha lasciato Temptation Island Vip Giusto qualche giorno fa sono iniziate le registrazioni della primissima edizione di Temptation Island Vip. Tra i vari tentatori spicca nientepopodimenoche Francesco Chiofalo, il quale ha partecipato l’anno scorso alla versione nip di Temptation Island insieme alla sua attuale ex fidanzata. Tuttavia pare che l’avventura per Francesco Chiofalo nel reality show vip condotto da Simona ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Francesco Chiofalo già fuori dai giochi? L’indizio : Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo ha lasciato il programma prima del previsto? Il dettaglio che non sfugge Le riprese di Temptation Island Vip sono appena iniziate in Sardegna e già, da alcuni giorni, grazie a foto, video e segnalazioni degli utenti più attivi sui social, alcune interessanti anticipazioni su questa prima edizione sono saltate fuori. […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: Francesco Chiofalo già fuori ...

Oronzo e Valentina - ex di Temptation Island - presto sposi : Oronzo Carinola e Valentina Di Biasi sono stati probabilmente tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island di cui si è parlato di più. I comportamenti e gli atteggiamenti di Oronzo sono stati molto criticati, tanto da diventare il protagonista social di una canzone dedicata alla "malattia delle donne", patologia che lui stesso si è attribuito per giustificare il suo modo di fare poco rispettoso noi confronti di Valentina. Eppure, ...

ORONZO CARINOLA E VALENTINA DE BIASI PRESTO SPOSI/ L'anello conferma la promessa fatta a Temptation Island : ORONZO CARINOLA e VALENTINA De BIASI sono ufficialmente fidanzati: L'anello al dito conferma la promessa fatta nell'ultimo falò a Temptation Island 2018.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Temptation Island VIP/ Anticipazioni : Francesco Chiofalo già fuori dai giochi? L’indizio : TEMPTATION ISLAND Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul reality show che andrà in onda in Sardegna: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:20:00 GMT)

Valentina e Oronzo - la notizia bomba sulla coppia di Temptation Island : sui social è delirio : Oronzo e Valentina sono stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. La prima a lasciare il reality show condotto da Filippo Bisciglia e ideato dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi. La decisione di Valentina di abbandonare il programma da sola aveva conquistato i telespettatori, poi le cose erano andate diversamente. A un mese dalla fine di Temptation Island i due sono tornati insieme e Oronzo, ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni : Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità : Temptation Island Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul reality show che andrà in onda in Sardegna: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:31:00 GMT)

Temptation Island - Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sposano : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono stati una delle coppie più amate dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Proprio grazie alla trasmissione...

Oronzo e Valentina di Temptation Island si sposano : ecco la foto dell’anello : Temptation Island: Oronzo Carinola regala un prezioso anello a Valentina Fiori d’arancio in vista per Oronzo e Valentina di Temptation Island. Dopo la fine del programma, i due si sono riscoperti più innamorati di prima e hanno deciso di convolare a nozze. Nelle ultime ore è spuntata su Instagram la foto dell’anello che Carinola ha […] L'articolo Oronzo e Valentina di Temptation Island si sposano: ecco la foto dell’anello ...

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani non è una tentatrice ma sarà opinionista in un noto contenitore tv : Francesca Cipriani non è una delle tentatrici di Temptation Island Vip. A rivelarlo il giornalista ed autore tv Gabriele Parpiglia tramite delle Instagram Stories in cui ha reso noto che la prorompente bionda, antagonista di Valeria Marini non è una delle tentatrici del programma. Francesca Cipriani sarà opinionista in un noto contenitore tv I vari rumors davano come tentatrice vip di Temptatation Island Vip la bombastica Francesca Ciprani ma ...

Temptation Island VIP/ Iniziate le registrazioni : è già crisi tra Giordano e Nilufar? : TEMPTATION ISLAND Vip è a tutti gli effetti iniziato. Sul web circolano già le prime foto: in una di esse, il presunto "spoiler" sulla fine di una relazione.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:02:00 GMT)