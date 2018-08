leggioggi

: Tassazione Partite Iva: le scadenze rateali da settembre in poi... - LeggiOggi_it : Tassazione Partite Iva: le scadenze rateali da settembre in poi... - CarloMartootchy : @CottarelliCPI Basta nuove spese. Siamo uno dei paesi a tassazione percentuale maggiore. Le partite Iva pagano più… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Scaduto il termine per la prima rata del 20 agosto 2018, ora restano altre tre tranche di versamento per leIva che pagano le tasse in modalità rateale, con lo slittamento di 30 giorni dalla prima scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Lesono state rimodulate con il Decreto del presidente del Consiglio dello scorso 10 agosto 2018, che prevede una riformulazione della rateazione alternativa a quella ordinaria. Leggi anche “Iva, 1790 profili sospettati di evasione: al via i controlli” Riducendo l’importo della prima rata del 20 agosto, si spalmano le successiva su altre tre rate: 1716 ottobre 16 novembreIva:fiscali 2018 Tutti i versamenti a saldo 2017 e il primo acconto 2018 delle imposte (Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive) dovevano essere effettuati: entro il 2 luglio 2018 entro il 20 agosto con la ...