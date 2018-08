Tagli alle pensioni d' oro | tutele per donne e militari

Tagli alle pensioni d’oro - la Lega frena Di Maio : «È nel contratto di governo» : Il consigliere di Salvini Brambilla boccia la proposta presentata alla Camera. Borghi (Lega): «La proposta è ovviamente modificabile in Parlamento»

Pil Usa : è prevista una crescita del 4% - merito degli energici Tagli alle tasse : Nel primo trimestre la prima economia al mondo ha registrato un'espansione del 2,2%. La convinzione degli analisti è che i tagli alle tasse perentori voluti fortemente da Donald Trump abbiano ...

"Iniqui e arbitrari". La Lega dice no al disegno di legge sui Tagli alle pensioni d'oro : Arriva da un studio di Itinerari previdenziali, diretto da Alberto Brambilla, consigliere di Matteo Salvini, il no della Lega al taglio delle pensioni d'oro previsto nel disegno di legge depositato alla Camera il 6 agosto dal Carroccio e dai 5 Stelle. Secondo lo studio, anticipato da Repubblica, "il ricalcolo contributivo delle pensioni d'oro sopra i 4mila euro netti al mese, 80mila euro lordi all'anno, è iniquo, retroattivo e arbitrario, ...

Di Maio : "L'Europa ci ha voltato le spalle". Il governo pronto a Tagliare i fondi Ue : Luigi Di Maio torna alla carica e, dopo il rifiuto europeo di accogliere i migranti che si trovano ancora sulla nave Diciotti, scrive: "A questo punto l"Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L'unione europea non vuole ...

Allerta Meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte maltempo - attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTagli] : 1/6 ...

Dalle accise sulla benzina lo Stato incassa 25 miliardi - davvero si possono Tagliare? : Non è mai facile rinunciare a un proprio cavallo di battaglia, soprattutto se si fa politica di mestiere. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, ha confermato di voler tagliare le accise sui carburanti, fardello che appesantisce il pieno degli italiani. “Lo faremo entro l’anno”, ha detto. Lo aveva promesso in campagna elettorale e lo ha ribadito anche dai membro forte dell’esecutivo. Al governo ...

Una felpa “eccentrica” per Cristiano Ronaldo sul Lago di Como : prezzo e detTagli del vistoso capo d’abbigliamento [GALLERY] : Cristiano Ronaldo e la felpa che ha fatto scatenare i tifosi, il suo discutibile ed eccentrico look firmato da un famosissimo stilista italiano: prezzo e dettagli del capo d’abbigliamento Cristiano Ronaldo prima dell’inizio del campionato ha fatto una tappa sul Lago di Como. Il calciatore della Juventus, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez ed al figlio Cristiano Ronaldo Junior, ha passato dei momenti in relax prima degli ...

Serie A - multato Spalletti : tutti i detTagli e gli squalificati : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è stato multato dal giudice sportivo a causa delle offese al direttore di gara dell’incontro col Sassuolo Un solo squalificato in Serie A dopo la prima giornata di campionato. Si tratta di Adam Nagy, centrocampista del Bologna, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra gli allenatori ammenda di 10mila euro con diffida per Luciano Spalletti (Inter) “per avere, al termine della ...

Ufficio in casa e Taglio alle spese. Telelavoro triplicato in un anno : Siemens, Nestlè, Intesa San Paolo, Axa, Enel, Ferrovie, Ferrero: così le grandi aziende puntano sull'impiego intelligente. Dipendenti "agili" aumentati del 60% dopo la legge Poletti. In ritardo la ...

«Viticci» - il detTaglio anni Novanta che piace alle star (e a Meghan Markle) : Si chiamano tendrils, «Viticci», i fusti sottili di piante come vite, edera e glicine, che per aggrapparsi a pareti e altre piante puntano tutto sulla flessibilità. Un po’ come i loro corrispettivi e omonimi ciuffi di capelli sbarazzini che sui red carpet incorniciano i volti delle star, lasciati liberi da chignon che altrimenti apparirebbero troppo statici e rigorosi. Un trend che va di pari passo con il messy style, baluardo di ...

Arrivano i Tagli alle pensioni. Ma crescono assegni assistenziali agli stranieri : I numeri per la spesa pensionistica riservata agli immigrati parlano chiaro. Solo nel 2016 sono stati 70.648 i cittadini stranieri che hanno goduto di un assegno assistenziale. Mica pochi. E la spesa totale per le casse dell'Inps è stata di 426,4 milioni di euro. Intanto, però, il governo ha promesso di tagliare le pensioni sopra i 4mila euro.Ma guardiamo più nel dettaglio i dati forniti dagli Osservatori statistici dell"Inps. Di questi 70mila ...