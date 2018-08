Svolta nel mondo NBA | le franchigie potranno “lavorare” coi migliori liceali | prossima

Sul ponte di Genova Svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Caso Diciotti a una Svolta - Salvini : "I migranti sbarcheranno nelle prossime ore" : "Gli immigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore". L'annuncio a sorpresa, dopo il lungo braccio di ferro con l'Ue, arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che però avverte: "La ...

Manuela uccisa e poi sepolta - Svolta nelle indagini : cosa c'era nell'auto dell'amante : I carabinieri che stanno indagando sull'omicidio della donna di Nave, in provincia di Brescia, hanno trovato due coltelli...

Roma - nudi nella fontana dell'Altare della Patria : Svolta dai video : Fino a qualche giorno fa erano ancora in Italia. Una vacanza prolungata mentre a Roma erano scattate le indagini per identificarli e rintracciarli dopo il bagno proibito nella fontana di marmo davanti ...

Svolta nel futuro di Wind Tre - cinese al 100% : vicina la conferma dell’UE : Ben presto la società Wind Tre diventerà tutta cinese. Sappiamo che H3G viene controllata direttamente dai cinesi della CK Hutchison, e che la fusione con il gestore arancione ha spalancato le porte a risvolti fino a pochi mesi fa inimmaginabili. Veon (ex Vimpelcom) non intende più operare in questo segmento, ed avrebbe deciso di accettare la proposta di 2.45 miliardi di euro avanzata dalla stessa Hutchison. Si attende la risposta di Bruxelles ...

Scompare a 12 anni nel bosco - dopo tre settimane Svolta nelle indagini : Riprese le ricerche di Iushra nei boschi di Serle dove la ragazzina affetta da autismo era scomparsa lo scorso 18 luglio...

Svolta nel caso dell'impiegata scomparsa : ritrovata Anna Fasol : CITTADELLA - I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol , la 59enne che dal 31 luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia . La donna, in buone condizioni ...

European Championships 2022 : la prossima edizione si svolgerà a Roma? Atletica e nuoto nella stessa città - Svolta epocale in arrivo : Gli European Championships 2022 potrebbero svolgersi a Roma: questa è la notizia che circola nell’ambiente sportivo con sempre maggiore insistenza da qualche settimana e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, la nostra capitale sarebbe pronta per ospitare la competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diversi sport tra cui Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica. Sarebbe ...

Il primo video su Facebook. Svolta social-pop di Conte dopo due mesi nell’ombra : Per due mesi è stato l’araba fenice della politica italiana: che ci fosse, ciascun lo diceva, dove fosse nessun lo sapeva. Sono trascorse giornate intere nelle quali l’agenda pubblica del presidente del Consiglio è restata vuota. Non si è mai seduto in un talk show. Bagni di folla e strette di mano? Preclusi. Certo, durante i vertici internazionali...

Manuela Bailo scomparsa - la Svolta nelle indagini : non era sul lago : La presenza di Manuela Bailo è stata “inquadrata” dalle celle del suo smartphone: quando mandava i messaggi non era sul lago...

Dem Usa - continua la Svolta progressista nel partito : ora Ayanna Pressley ci prova a Boston : El-Sayed ha bypassato le critiche, dichiarando che il mondo politico americano ha subito una grossa evoluzione grazie a un uomo chiamato Barack Hussein Obama, senza il quale il medico Abdulrahman ...

Terni - neonato trovato morto in un sacchetto del supermercato. Svolta nelle indagini : arrestata la madre : Aveva detto di avere abbandonato il neonato – suo figlio partorito qualche ora prima – per motivi economici. Lo aveva lasciato, aveva raccontato, nel parcheggio del supermercato ancora vivo, con la speranza che qualcuno lo notasse e se ne prendesse cura. Ma dall’accusa iniziale di infanticidio in condizioni di abbandono si è passati a quella più grave di omicidio volontario aggravato. Il neonato è morto – questa la prima ...