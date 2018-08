Svizzera | in agosto Kof Economic Barometer cala a 100 | 3 punti

Svizzera : ad agosto indice Zew crollato da -4 - 0 a -14 - 3 punti : ... Zew, Centro europeo per la ricerca economica con sede a Mannheim, in Germania,, l' indice che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia della Svizzera nel successivo semestre è ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : programma - orari e tv delle gare di domenica 19 agosto : domenica 19 agosto si disputerà il GP di Svizzera 2018 , tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang andranno in scena due gare che potrebbero indirizzare definitivamente il campionato nelle mani di Jeffrey Herlings: l’olandese ha 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli ma il Campione del Mondo non vuole mollare la presa e sogna ancora una grandiosa rimonta. Il siciliano scatterà dalla pole position e proverà a ...

ESODO FERRAGOSTO - TRAFFICO AUTOSTRADE : BOLLINO NERO/ Bollettino viabilità : 3 km di coda alla dogana Svizzera : ESODO di FERRAGOSTO: BOLLINO NERO per il TRAFFICO, ultime notizie Bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:20:00 GMT)