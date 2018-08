Sulla mia pelle | il film su Stefano Cucchi | 100 minuti di sofferenza

Venezia - Sulla mia pelle : quello su Stefano Cucchi è un grande film : Non ci sono altri modi per dirlo: un film come Sulla mia pelle era difficilissimo da fare. Difficilissimo perché il caso Cucchi ha mobilitato l’opinione pubblica, perché la parte da cui proviene il film è molto chiara (la famiglia Cucchi), perché la storia del cinema ci insegna che quando un simile caso è raccontato a poco tempo dal suo accdimento, difficilmente esce un buon film per via di un eccesso di desiderio di fare al cinema la giustizia ...