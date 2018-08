Sud Sudan | leader ribelle Machar approva accordo pace con governo

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità Sudanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Battello di studenti si ribalta nel Nilo : 22 morti in Sudan : Un Battello si è ribaltato all’altezza della Diga di Merowe, nel Nord del Sudan, nel Nilo: sono morti 21 studenti e una donna, una dottoranda che li accompagnava. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 32 persone e sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso. L'articolo Battello di studenti si ribalta nel Nilo: 22 morti in Sudan sembra essere il primo su Meteo Web.

Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo - in Sudan : Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, nel nord del Sudan. Lo ha detto l’agenzia di stampa governativa Sudanese SUNA. A bordo della nave viaggiavano più di 40 persone. sono ancora in corso le operazioni di ricerca The post Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, in Sudan appeared first on Il Post.

Battello di studenti si ribalta nel Nilo : 23 morti in Sudan : Un Battello si è ribaltato all’altezza della Diga di Merowe, nel Nord del Sudan, nel Nilo: sono morti 22 studenti e una donna, una dottoranda che li accompagnava, secondo quanto riferito dal Sudan Times. Secondo il giornale locale, a bordo dell’imbarcazione si trovavano 32 persone e sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso. L'articolo Battello di studenti si ribalta nel Nilo: 23 morti in Sudan sembra essere il primo ...

29enne ex studente Sudan : ecco chi è attentatore di Londra/ Salih Khater - auto su passanti “atto intenzionale” : Londra, auto su passanti a Westminster e torna la paura. Ultime notizie: fermato un 29enne di Birmingham di origini africane. Il ragazzo ha agito in maniera premeditata(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 13:00:00 GMT)

E' il Sud Sudan il Paese più pericoloso per gli operatori umanitari - : I dati in un dossier: preoccupano il numero di lavoratori uccisi e l'aumento dei sequestri. Il Sud Sudan è stato il Paese più pericoloso per gli operatori umanitari nel 2017 per il terzo anno ...

Sud Sudan : le armi tacciono. E dopo la guerra si torna a casa : La guerra ha prodotto circa due milioni di sfollati e altrettanti rifugiati, concentrati negli stati vicini, soprattutto in Uganda:il miglior paese al mondo in cui cercare rifugio, secondo l'Alto ...

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - Sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...

Sudan : in sette annegano travolti da alluvione in una discarica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - i rifugiati Sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

L’ex bambino perduto del Sud Sudan che ora sogna di diventare presidente : Bol Gai Deng, sud-Sudanese sulla trentina, con i suoi quasi due metri di altezza, di notte, lavora tra gli scaffali di Lowe’s, uno dei più grossi negozi di casalinghi d’America; di giorno, invece, corre per diventare il nuovo Presidente del Sud Sudan, la più giovane Nazione al mondo, fresca di accordo di pace dopo 5 anni di una guerra civile costat...

Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : “Civili arsi vivi dai soldati del governo” : L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan "anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo".Continua a leggere

Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : “Civili arsi vivi dai soldati del governo” : Guerra in Sud Sudan, Onu accusa: “Civili arsi vivi dai soldati del governo” L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan “anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo”.Continua a leggere L’Alto commissariato […] L'articolo Guerra in Sud Sudan, Onu accusa: “Civili arsi vivi dai ...

Sud Sudan - al voto risoluzione in Consiglio di sicurezza Onu : Sud Sudan, al voto risoluzione in Consiglio di sicurezza Onu Sud Sudan, al voto risoluzione in Consiglio di sicurezza Onu Continua a leggere L'articolo Sud Sudan, al voto risoluzione in Consiglio di sicurezza Onu proviene da NewsGo.