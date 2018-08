Su eBay è in vendita il primo prototipo di iPhone : Che prezzi : E’ in vendita e potrebbe raggiungere cifre stellari il primo prototipo di iPhone, prima del 2G commercializzato nel 2007. Asta già a 30.000 euro Su eBay è in vendita il primo prototipo di iPhone: Che prezzi Su eBay è in vendita il primo, anzi il primo iPhone addirittura antecedente all’entrata in commercio ufficialmente nel 2007, […]

Le celebrità firmano sneakers esclusive per un progetto benefico : le calzature in vendita su eBay [GALLERY] : sneakers Adidas disegnate da celebrità internazionali in vendita su eBay, Adidas a favore della fondazione Albert Kennedy Trust Dal 3 luglio parte la campagna ‘Prouder’ di Adidas grazie all’apporto di creatori della comunità LGBTQ + e sostenitori tra cui Elton John, Kate Moss, Marc Jacobs, David Beckham e tanti altri. Ogni personaggio coinvolto ha contribuito a disegnare la sua personale versione delle iconiche Adidas Samba e ogni paio sarà ...