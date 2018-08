Stan Brock | addio all’attore che diventò filantropo | nelle sue cliniche cure gratis a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) Fu sulla sua pelle che capì quello che doveva fare. “Un cavallo di nome Diavolo mi aveva disarcionato e quando mi ripresi, mi sentii dire che l’ospedale più vicino era a 26 giorni di viaggio”. Così, domatore di animali in tv e star dei B movies di Hollywood, nel 1985 decise di fondare la Remote Area Medical, la onlus che cura chi si trova in luoghi senza servizi medici: nel Terzo Mondo, certo, ma anche negli Stati Uniti dove la Ram assistegli americani che non possono permettersi di pagare l’assicurazione sanitaria. Ieri, lo showman diventato, è morto: aveva 82 anni. Di lui l’Independent ha scritto che non aveva un conto corrente, non aveva soldi né reddito, che dormiva su un materasso per terra e si nutriva solo di porridge e frutta fresca. Che fosse vero o no, la vita diè stata comunque leggendaria. Una vita straordinaria. ...