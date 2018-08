Spread in rialzo | Piazza Affari chiude con il segno meno

Spread Btp chiude in rialzo a 285 punti : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Chiusura in netto rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento schizza a 285 punti base da 271 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,20%. 30 ...

Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 283 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Apertura in lieve rialzo per lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale tra i due titoli a dieci anni è a 283 punti , contro i 280 della chiusura di venerdì, , con il ...

Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 283 : ROMA, 27 AGO - Apertura in lieve rialzo per lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale tra i due titoli a dieci anni è a 283 punti , contro i 280 della chiusura di venerdì, , con il rendimento ...

Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 283 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Apertura in lieve rialzo per lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale tra i due titoli a dieci anni è a 283 punti, contro i 280 della chiusura di venerdì,, con il ...

Spread Btp chiude in rialzo a 280 punti : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Chiusura in deciso rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 280 punti base da 273 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,13%.

Spread Btp chiude in rialzo a 271 punti : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 271 punti base da 265 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,05%.

La lira turca recupera : Spread in calo e Borse in rialzo : Apertura in calo per lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco che flette a 268 punti base con un rendimento del 3,01%. Il differenziale tra i nostri Titoli di Stato e quelli tedeschi resta sotto pressione: l’Italia paga fragilità politiche e finanziarie. Ieri, complici le tensioni legate al nuovo crollo della lira turca, lo spread è tornat...

La lira turca recupera : Spread in calo e Borse in rialzo : Apertura in calo per lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco che flette a 268 punti base con un rendimento del 3,01%. Il differenziale tra i nostri Titoli di Stato e quelli tedeschi resta ...

La crisi della Lira turca spaventa i mercati. Spread in rialzo - : Nuovo tonfo della moneta di Ankara, sotto pressione dopo il tracollo di venerdì scorso. Erdogan attacca e parla di complotto internazionale e di una guerra che ha un movente politico, piuttosto che ...

Borse europee in calo - Spread in rialzo : 10.00 Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a ...

Spread Btp chiude in rialzo a 266 punti : ROMA, 10 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso rialzo a 266 punti base, dai 252 della chiusura di ieri, dopo aver sfiorato i 270 punti , a 269, nelle ultime battute di una seduta dominata ...

Spread Btp chiude in rialzo a 266 punti : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso rialzo a 266 punti base, dai 252 della chiusura di ieri, dopo aver sfiorato i 270 punti , a 269, nelle ultime battute di una seduta ...

Spread Btp-Bund in rialzo a 252 - 8 punti : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund si riporta sopra i 250 punti base, a 252,8 punti, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,90%.

Bancari in tensione su rialzo Spread BTP-Bund : Teleborsa, - Si muove con debolezza il comparto Bancario di Piazza Affari sul riacutizzarsi delle tensioni sui titoli di stato italiani in scia alle fibrillazioni in seno al governo sulla legge di ...