Spread Btp-Bund apre stabile a 271 punti

ANSA, - ROMA, 30 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre stabile a 271 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,111%. 30 agosto 2018

Perché la nuova asta BTp rischia di far impennare lo Spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Spread Btp-Bund stabile a 280 punti : ROMA, 29 AGO - Apertura stabile per lo Spread tra Btp e Bund a dieci anni che segna 280 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del tesoro è al 3,17%.

Spread Btp Bund chiude a 280 punti : ANSA, - ROMA, 28 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a quota 280 punti, in lieve rialzo rispetto ai 277 dell'avvio di giornata. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,18%. 28 agosto 2018 ...

Borsa - banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici : TeleBorsa, - Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al ...

Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 283 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Apertura in lieve rialzo per lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale tra i due titoli a dieci anni è a 283 punti , contro i 280 della chiusura di venerdì, , con il ...

Spread Btp chiude in rialzo a 280 punti : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Chiusura in deciso rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 280 punti base da 273 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,13%.

Btp deboli - Spread sfiora 280 pb - pesano aste - frizioni governo-Ue : ... che continua a risentire dell'avvicinarsi dell'appuntamento delle aste di fine mese, con gli investitori che restano estremamente prudenti in attesa della presentazione del Documento di Economia e ...

BTP E Spread/ Le rassicurazioni per gli investitori di Vontobel : Chi ha i Btp può stare tranquillo. È quanto emerge dalle parole di Mondher Bettaieb, Head of Fixed Income di Vontobel Asset Management. Intanto lo SPREAD sale(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:44:00 GMT)

ANSA, - ROMA, 23 AGO - stabile lo Spread tra Btp e Bund in apertura di scambi. Il differenziale segna 270 punti base col tasso sul decennale del Tesoro al 3%. 23 agosto 2018

Spread Btp chiude in rialzo a 271 punti : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 271 punti base da 265 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,05%.