Spoleto Concerto Caparezza allo stadio comunale Come cambia la viabilità venerdì 31

I Love Spoleto - Christian De Sica affascina il pubblico di Piazza Duomo In arrivo Caparezza - biglietti ancora disponibili per il concerto di ... : UMWEB, Spoleto. Volge al termine la kermesse I Love Spoleto che nei mesi scorsi ha fatto brillare il meraviglioso Teatro Romano con spettacoli e artisti di fama internazionale. Poi è toccato a Piazza del Duomo, cornice unica per lo show unico di Christian De Sica portato a Spoleto grazie all'accordo tra l'Associazione Culturale ...