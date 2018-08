Sorteggi Champions League | oggi il ritorno della diretta in Rai

GIRONE NAPOLI / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : il flop dell'anno scorso : Il NAPOLI si prepara al Sorteggio della Champions League 2019: giovedì 30 agosto i partenopei scopriranno le tre avversarie contro cui dovranno giocare nel primo turno del torneo europeo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Sorteggio Gironi Champions (Juventus - Roma - Napoli - Inter) : diretta Sky Sport 24 - Rai 2 - Eurosport : È conto alla rovescia per il Sorteggio della Champions League 2018/19 (diretta Sky Sport 24, Rai 2, EuroSport), spartiacque di una stagione calcistica che entra nel vivo. Oggi dalle 18, a Montecarlo, dalle urne dell'Uefa uscirà il programma del torneo più atteso e spettacolare, al via il 18/19 settembre prossimi e che si si concluderà l'1 giugno 2019 a Madrid. Quest'anno sarà più partecipato e ricco ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il girone ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...

Champions League 2018/19 : il Sorteggio della fase a gironi in diretta tv Rai e Sky : Uefa Champions League La Uefa Champions League 2018/19 inizia ufficialmente oggi con il sorteggio della fase a gironi, che stabilirà le avversarie europee delle quattro squadre italiane impegnate nella competizione (Juventus, Napoli, Roma e Inter). La cerimonia avrà inizio alle 18.00 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà trasmessa in diretta dalle due tv che garantiranno durante la stagione le partite dell’ex Coppa dei Campioni: ...

