Sorteggi Champions League | è Modric il miglior calciatore dell’anno

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) Sono andati in scena idi, bene Juventus e Roma mentre sfortunate Inter e Napoli. Nel frattempo il premio comeper la stagione 2018 va a Luka. Cristiano Ronaldo sembra non averla presa bene ed ha disertato la cerimonia di Montecarlo, Keylor Navas ha vinto il premio diportiere, Ramos ildifensore,ha dominato anche a centrocampo, mentre proprio CR7 ha vinto il premio diattaccante. Dominio del Real Madrid dunque, con i Blancos che si sono confermati meritatamente campioni in carica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, èildell’anno CalcioWeb.