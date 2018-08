Sophia-Exit | il trailer della manovra

huffingtonpost

(Di giovedì 30 agosto 2018) Quella in corso tra il governo italiano e l'Europa suè una crisi di incomunicabilità forse di entità trascurabile, ma si configura come ildel film che andrà in onda in autunno sulla legge di stabilità e le richieste di Roma a Bruxelles di allargare i cordoniborsa e i margini di flessibilità che ci verranno concessi.C'è molta cautela nelle dichiarazioni pubbliche. Il ministroDifesa Elisabetta Trenta si è vista sostanzialmente respingere la proposta di rivedere le regole d'ingaggio del piano di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo che prevedeva la rotazione dei porti di sbarco, ma in un'intervista ad Huffpost è rimasta sostanzialmente prudente: "Su un'eventuale uscita dal progetto valuterà il governo e il premier Conte". Lo spartito suonato a microfoni spenti è assai più ...