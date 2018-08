SONDAGGI POLITICI Dopo tragedia a Genova elettori più ‘populisti’ | torna la voglia di

SONDAGGI Politici/ Governo Lega-M5s ‘a destra’ per il 49% : Salvini guadagna voti ‘ovunque’ : Sondaggi Politici elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque, con l'elettorato che cresce sempre più verso destra(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:53:00 GMT)

SONDAGGI politici/ Salvini indagato? Buon per la Lega : ecco quanto vale il "bonus" inchiesta : Sondaggi politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini indagato? L' inchiesta può garantire una spinta ulteriore ai numeri della Lega : ecco quanto può guadagnare.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:15:00 GMT)

SONDAGGI Politici/ Salvini guadagna voti tra tutti i partiti : ‘boom’ in M5s e Forza Italia : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:35:00 GMT)

SONDAGGI Politici/ I cattolici votano Salvini - 31% alla Lega : M5s al 26% - crisi fiducia in Pd e Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici , Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:19:00 GMT)

SONDAGGI Politici/ Decreto Dignità - elettori M5s-Lega ‘bocciano’ il Governo sui contratti a termine : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Forza Italia e Centrodestra, Berlusconi non può essere l'alternativa a Salvini per il futuro(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:17:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Tracollo Pd - ‘solo’ il 37% dà le colpe a Renzi : “crisi dovuta a correnti e lotte intestine” : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Forza Italia e Centrodestra, Berlusconi non può essere l'alternativa a Salvini per il futuro(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:06:00 GMT)

SONDAGGI Politici/ Futuro Forza Italia e Centrodestra : “Berlusconi non può essere l’alternativa a Salvini” : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Forza Italia e Centrodestra, Berlusconi non può essere l'alternativa a Salvini per il Futuro(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:37:00 GMT)