Smentita la morte del regista Costa Gavras | fake news diffusa da giornalista italiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) È falsa la notizia delladelgreco-francese. Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso. Sull'account fasullo che ha dato la notizia, ripresa dall'AP e da altri media internazionali, è comparso ora un messaggio per il quale il finto profilo è opera "di un, Tommaso Debenedetti".ha dovuto smentire in prima persona alla televisione pubblica greca Ert la propria. Collegato telefonicamente, ilfranco-greco ha detto che si è trattato di "uno scherzo di cattivo gusto". La bufala è stata pubblicata su un falso account non verificato del nuovo ministro della Cultura greco, Myrsini Zorba, ed è stato subito rilanciato dai media internazionali.Il ministero della Cultura ha negato la notizia, ...