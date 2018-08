Siria | Mosca potrebbe lanciare fino a cento missili da crociera

Siria - la battaglia di Idlib è cominciata : navi di Mosca per difendere Assad : La battaglia di Idlib è cominciata . I rapporti che arrivano all’Intelligence occidentale segnalano già i primi scontri, l’antipasto di quella che sarà la più grande campagna di tutta la guerra civile Siria na. Le forze in campo sono enormi, senza precedenti neanche ad Aleppo e nella Ghouta orientale. I governativi hanno schierato fra i 100 e i 150 m...

Siria : Mosca - abbattuti 45 droni diretti contro nostra base : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - intesa tra ribelli del sud e Mosca per una tregua : Siria, intesa tra ribelli del sud e Mosca per una tregua Siria, intesa tra ribelli del sud e Mosca per una tregua Continua a leggere L'articolo Siria, intesa tra ribelli del sud e Mosca per una tregua proviene da NewsGo.