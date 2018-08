Siria | Damasco pronta all’offensiva finale | “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”

Siria : Damasco - 'a Idlib andremo fino in fondo' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ministro Esteri Moallem - Damasco apprezza il ruolo della Russia nella lotta contro il terrorismo : "Vorrei anche sottolineare che in materia di riabilitazione delle infrastrutture e dell'economia del nostro paese, daremo la preferenza alla Russia", ha aggiunto il ministro Siriano. Damasco sta ...

Siria - viaggio al termine della guerra : sette anni di distruzione raccontati dai religiosi cristiani di Damasco e Aleppo : Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report (nel 1999 è stata Milena Gabanelli a renderlo noto al grande pubblico con una puntata del suo programma interamente dedicata a lui), nel 2010 ha pubblicato per Chiarelettere ...

Siria - curdi avviano dialogo con Damasco : ANSA, - BEIRUT, 28 LUG - Il Consiglio democratico Siriano a guida curda , Sdc, , ramo politico delle Forze democratiche Siriane, appoggiate dagli Usa che controlla vaste aree della Siria nord-...

Israele abbatte jet Damasco - Netanyahu avverte Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele vs Siria - jet di Damasco abbattuto sul Golan/ Ultime notizie : chiaro messaggio all'Iran? : Israele abbatte caccia Siriano a Golan. Damasco smentisce violazione cieli: “Stava bombardando l'Isis a Yarmouk”. Le Ultime notizie: non sono note le sorti del pilota(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:43:00 GMT)

Israele abbatte caccia Siriano a Golan/ Ultime notizie : Damasco - “stava bombardando l'Isis a Yarmouk” : Israele abbatte caccia siriano a Golan. Damasco smentisce violazione cieli: “stava bombardando l'Isis a Yarmouk”. Le Ultime notizie: non sono note le sorti del pilota(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:43:00 GMT)

Siria - Israele bombarda vicino all’aeroporto di Damasco/ Ultime notizie - raid contro aereo da carico Iran : Siria, Israele bombarda obiettivo vicino all'aeroporto civile di Damasco: Ultime notizie, l'esercito dello Stato Ebraico colpisce un aereo da carico Iran. Ancora "sfide" con Teheran(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:34:00 GMT)

Nella notte Israele ha bombardato un obiettivo vicino all’aeroporto civile di Damasco - in Siria : Nella notte fra lunedì 25 e martedì 26 giugno l’esercito israeliano ha bombardato un obiettivo militare in Siria nei pressi dell’aeroporto civile di Damasco. Secondo i media ufficiali del regime Siriano, non ci sono stati danni né feriti. L’Osservatorio Siriano The post Nella notte Israele ha bombardato un obiettivo vicino all’aeroporto civile di Damasco, in Siria appeared first on Il Post.

Siria - media : 2 missili israeliani vicino all’aeroporto di Damasco : Siria, media: 2 missili israeliani vicino all’aeroporto di Damasco Siria, media: 2 missili israeliani vicino all’aeroporto di Damasco Continua a leggere L'articolo Siria, media: 2 missili israeliani vicino all’aeroporto di Damasco proviene da NewsGo.