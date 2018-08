Siria | Damasco | ' a Idlib andremo fino in fondo'

Israele vs Siria - jet di Damasco abbattuto sul Golan/ Ultime notizie : chiaro messaggio all'Iran? : Israele abbatte caccia Siria no a Golan . Damasco smentisce violazione cieli: “Stava bombardando l'Isis a Yarmouk”. Le Ultime notizie : non sono note le sorti del pilota(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:43:00 GMT)

Nella notte Israele ha bombardato un obiettivo vicino all’aeroporto civile di Damasco - in Siria : Nella notte fra lunedì 25 e martedì 26 giugno l’esercito israeliano ha bombardato un obiettivo militare in Siria nei pressi dell’aeroporto civile di Damasco. Secondo i media ufficiali del regime Siriano, non ci sono stati danni né feriti. L’Osservatorio Siriano The post Nella notte Israele ha bombardato un obiettivo vicino all’aeroporto civile di Damasco, in Siria appeared first on Il Post.