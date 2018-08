SINISTRA NEL CAOS ' Per battere l' internazionale nera Veltroni stia col Papa'

Il sociologo Maurizio Barbagli : 'La SINISTRA sottovaluta le paure della gente - la sicurezza non è nel suo dna' : 'Il tema della sicurezza ? Non è nel dna della sinistra '. A dirlo non è Matteo Salvini. E nemmeno Giorgia Meloni. Ma il grande sociologo Maurizio Barbagli , 80 anni, la gran parte dei quali trascorsi ...

Call of Cthulhu svela il primo gameplay ambientato nella SINISTRA Hawkins Mansion : Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale inspirato dal classico Gioco di Ruolo della Chaosium, è pronto per diffondere un’insana follia nel momento in cui verrà rilasciato per console e PC il 30 di ottobre. Oggi, preparate le vostre menti per il Nuovo gameplay, tratto dalle indagini di Edward Pierce effettuate all’interno della Hawkins Mansion. Call of Cthulhu si mostra alla Gamescom 2018 In Call of Cthulhu, ...

Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP) : “Ma di quale SINISTRA parli? Tu come Toninelli”. “Mi twitti contro durante il collegamento” : “Se la sinistra è Esposito, io non mi ci sono mai riconosciuta”. Inizia così lo screzio tra Viola Carofalo di Potere al Popolo e l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, ospiti a Omnibus, su La7. “Ma di quali sinistra parli?” è stata la replica di Esposito, “tu sei come Toninelli, fai solo propaganda”. L'articolo Esposito (Pd) vs Carofalo (PaP): “Ma di quale sinistra parli? Tu come Toninelli”. ...

Macchiarella : 'PD nel limbo - partito verticistico e vittima di beghe politiche. Lavoriamo per una lista civica di centro SINISTRA' : Ma trovo normale che chi si impegna in politica possa avere l'ambizione di ricoprire in futuro posizioni istituzionali. Ma solo dopo avere un progetto politico definito. Una classe politica che ...

Ponte Morandi - nella querelle su Autostrade la SINISTRA stia dalla parte di chi rappresenta : Qualche mese fa, mi sono imbattuto nella lettura di un libro che in questa fase consiglierei ai tanti, soprattutto se di sinistra: Guasto è il mondo di Tony Judt. In cui si parte dai ruggenti anni Ottanta della retorica acritica per i mercati liberi da lacci, il disprezzo per un settore pubblico poco efficiente e l’illusione che per far quadrare i conti lo Stato dovesse cedere al privato i beni di interesse generale. Il risultato è stato ...

"Tanti nemici - tanto onore!". Salvini cita Mussolini nel giorno della nascita del Duce. Insorge la SINISTRA : Salvini cita una frase di Benito Mussolini, proprio nel giorno della nascita del Duce, il 29 luglio 1883. Coincidenza o messaggio in codice? In ogni caso la sinistra Insorge."Tanti nemici, tanto onore!". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su twitter, postando un articolo che riporta gli attacchi nei suoi confronti da parte di intellettuali, sinistra, cattolici, riviste, ecc."L'espressione 'tanti nemici tanto ...

Roma - divelta la targa dedicata a Valerio Verbano - il ragazzo militante di SINISTRA ucciso nel 1980 : Questa mattina al Parco delle Valli è stata trovata divelta la segnaletica stradale che riporta l'intestazione del viale a Valerio Verbano, giovane militante di sinistra ucciso a Roma nel 1980. Lo fa ...

Calciomercato Torino – Nel mirino Kieran Gibbs per la fascia SINISTRA : Nome nuovo per la fascia sinistra del Torino: nel mirino l’ex Arsenal Kieran Gibbs, attualmente al West Bromwich Albion Nome nuovo per il Calciomercato del Torino. Granata alla ricerca di un terzino sinistro di livello, dopo gli addii di Molinaro (svincolato e poi passato al Frosinone) e Barreca (finito al Monaco nell’affare Meitè). Il profilo ideale sarebbe quello di Kieran Gibbs, terzino sinistro ex Arsenal e attualmente in ...

Forteto e le amicizie della politica : i pellegrinaggi dei candidati nel totem della SINISTRA toscana e quei favori a Fiesoli : Alla comunità del Forteto di Rodolfo Fiesoli il consiglio regionale toscano ha dedicato addirittura due commissioni di inchiesta. La prima dal 2012 al 2013 per verificare le numerose storie di abusi. “Uscì fuori un vaso di Pandora”, ricorda il presidente della commissione Stefano Mugnai, Forza Italia. Prima di iniziare il lavoro l’allora presidente del parlamentino toscano Alberto Monaci, ex Dc e poi Pd, gli raccomandò prudenza e cautela. La ...

Sondaggi - sempre forte l area di governo. Tre italiani su 4 fedeli all euro. E Gentiloni è il più popolare nel centroSINISTRA : Lo stato di salute dell'opposizione. E la solidità della collocazione europea dell'Italia. Si concentrano su questi due versanti del campo politico - oltre che sulla salute della maggioranza di ...

Nel Pd e a SINISTRA si allarga il fronte dei favorevoli al dialogo con il M5S : L’ultimo esponente politico di sinistra, in ordine di tempo, ad aprire ad un dialogo con il M5S è stato Graziano Delrio, ex ministro e attuale capogruppo alla Camera del Pd. Ospite della trasmissione Agora' Estate, in onda su Rai3, Delrio ha parlato apertamente di “dialogo utile al Paese”. Prima di lui, però, erano stati altri dirigenti Dem ad avere la stessa intuizione. È il caso di Dario Franceschini, Andrea Orlando e Francesco Boccia ...

Da Orlando a Delrio a Emiliano. Nel Pd cresce il fronte dei dialogante con M5S : "Aiutiamoli quando fanno cose di SINISTRA" : Il Decreto Dignità è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l'opposizione. In particolare per il Pd, all'interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. E cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti.La prima avvisaglia nel mondo della sinistra era arrivata con l'intervista di Susanna ...

"Deluso da M5S - cerco la SINISTRA dove spero di trovarla". Domenico De Masi nel comitato di LeU : "cerco la sinistra dove spero di trovarla, con la stessa curiosità che mi spinse a cercare nei 5 stelle". Così il sociologo Domenico De Masi, conversando con l'ANSA, parla della sua delusione per il Movimento 5 Stelle - del quale è stato consulente - dopo l'accordo con la Lega e la decisione di entrare nel comitato promotore che definirà il profilo di Liberi e Uguali (LeU) in vista della trasformazione da lista ...

Nel paese dei giornali non si legge più. E' un disastro per la SINISTRA : Ed è sempre lui ad aver trovato la soluzione per la spesa pensionistica nel paese più vecchio del mondo: facile, ha detto Aso, cari nonni, sbrigatevi a morire. Domenica scorsa poi, durante un comizio ...