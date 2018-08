Sicurezza Scuole siciliane | vertice sulla situazione

Scuole a rischio sisma e incendi - il ritorno in aula senza Sicurezza : Se tutti i sindaci decidessero di prendere esempio dal primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, e di firmare ordinanze di chiusura non avendo la certezza della sicurezza degli edifici scolastici, sarebbe la paralisi per oltre la metà del sistema di istruzione italiano. Secondo i dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal...