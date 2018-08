Si parla delle gambe di Meghan Markle e non solo perché le mostra

Maurizio Costanzo parla delle sue ex mogli : "Ecco perché è durata solo con Maria" : Il giornalista ed autore televisivo ripercorre gli amori più importanti della sua vita, dal passato con Simona Izzo al...

Maurizio Costanzo parla delle sue ex mogli : Intervistato dal settimanale Di Più in occasione dei suoi primi 80 anni, il giornalista Maurizio Costanzo ha voluto ripercorrere non solo la sua carriera, ma anche il suo percorso sentimentale, che l'ha portato a sposarsi ben quattro volte, anche se il legame più duraturo è naturalmente quello con Maria De Filippi, con la quale è insieme da 26 anni e sposato da 23.Il primo amore di Costanzo è stato Lori Sammartino, fororeporter, sposata nel ...

Milan - Gattuso parla dopo la sconfitta : "Ci sono state delle pessime letture tattiche" : Il tecnico rossonero analizza il primo passo falso del campionato, soffermandosi sulle prestazioni dei nuovi arrivati

Bioware ci parla delle distruttive funzionalità social di Anthem : Bioware ha in mente di distruggere l'industria (in senso figurato ovviamente) con la nuova e innovativa funzionalità social di Anthem. Non si ancora di cosa si tratta, ma sembra che la compagnia abbia un asso bello grosso nella manica.Come riporta VG247, durante una recente intervista il game director Jonathan Warner ha speso qualche parola sulle precedenti dichiarazioni della compagnia sopra ricordate:"Intendeva ( il CEO di EA Andrew Wilson) ...

FRANCESCA INAUDI/ È Margherita Hack in Illuminate (Rai 3) : "Delle donne si parla poco - e non è solo retorica" : FRANCESCA INAUDI racconta Margherita Hack nel docufilm Illuminate: "Di lei ho scoperto la curiosità. La vera sfida è stata parlare di astrofisica con un linguaggio comprensibile".(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : parla il padre di una delle vittime : “L’onda della morte ha travolto mia figlia di soli 27 anni”. parla con un filo di voce, nell’obitorio di Rossano, il papà di Miriam Mezzolla, ballerina, di Torricella (Taranto) vittima della piena nel Raganello. Era insieme all’amica Claudia, deceduta anche lei. La mamma, Anna Guarano, non riesce a darsi pace: “Penso a Miriam al buio travolta dall’acqua e non capisco perche’ mi e’ capitata ...

Salma Hayek parla delle molestie subite da Harvey Weinstein : Poi François mi ha detto: 'Non farlo perché lo stanno facendo tutti, non farlo per salvare il mondo, fallo se senti che è importante e necessario per te. Scegli tu e, qualsiasi strada tu scelga, io ...

“È successo prima del crollo del ponte”. Le cause : parla il ministero delle Infrastrutture : Un cedimento provocato da “una serie di concause” e non solo dalla rottura di uno strallo. Potrebbe esserci questo alla base del crollo del ponte Morandi, secondo quanto ricostruito dalla Commissione ispettiva del Mit, dopo il sopralluogo sulle macerie del ponte costruito nel 1967. prima di sgretolarsi, il colosso di cemento “non è caduto nella sua proiezione, prima si è storto e poi è caduto” ha spiegato il presidente ...

Disastro Genova - Salvini : 'Non è il momento di parlare di revoca delle convenzioni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

DOOM Eternal : id Software parla del funzionamento delle vite extra : Grazie al trailer di gameplay di DOOM Eternal che Bethesda ha mostrato nel corso della QuakeCon 2018, abbiamo potuto apprendere che nel gioco sarà possibile raccogliere delle rare vite extra, che salvano il protagonista dalla morte fornendogli inoltre alcuni istanti d'invulnerabilità.Facendo quattro chiacchiere con VG24/7, id Software ha potuto parlare in maniera più approfondita di questa meccanica di gameplay, colmando i dubbi dei giocatori ...

Seat guarda al futuro delle auto. Con il 5G - le vetture potranno 'parlare' con i semafori : Si tratta di reti di nuova generazione che, considerando il grande volume di traffico dati tecnicamente raggiungibile, permettono l'apertura del mondo delle telecomunicazioni a nuovi campi prima ...

Insomniac parla delle sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man : Manca ormai pochissimo all'uscita di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato alla figura del celebre Uomo Ragno sviluppato da Insomniac Games e in uscita il prossimo 7 settembre.In una recente intervista concessa a GamesTM e riportata da Wccftech, il creative director del gioco Bryan Intihar ha potuto parlare delle importanti sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man. La più significativa di queste riguarda il background ...

Bethesda : "eravamo stanchi di recensioni che parlavano più delle nostre politiche che del gioco" : Negli ultimi anni Bethesda ha cercato di cambiare il modo in cui si approcciava alla stampa specializzata e alle recensioni. Ci sono stati due cambiamenti nelle politiche legate alla recensione con una prima decisione piuttosto "radicale" poi seguita da un parziale dietrofront. Come forse ricorderete la compagnia aveva deciso di inviare alla stampa le copie per le recensioni solo nel giorno di lancio. Niente recensioni prima dell'uscita con ...