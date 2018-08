Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari | -1 | 01% | | in forte

Si muove in territorio negativo l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 44% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.

Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo - +1 - 29% - - slancio per It Way : Teleborsa, - Andamento tonico per l'indice delle società High Tech italiane, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 64.610,33, con un ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 75% - - scambi al ribasso per Pierrel : Il Comparto sanitario italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 160.043,39, in calo dello ...

Il settore servizi per la finanza si muove in territorio positivo - +1 - 29% - - acquisti a mani basse su Exor : Andamento tonico per il comparto dei servizi finanziari in Italia , grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 83.094,31, ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 24% - - guizzo positivo per Unicredit : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19, con un incremento di 124,83 punti ...

Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 23% - - notevole balzo in avanti per MARR : Teleborsa, - balzo per il settore vendite al dettaglio che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Retail e riporta una performance del 2,23%. Intanto il comparto vendite al ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 07% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 199.501,5,...

Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 85% - - scambi al ribasso per i Grandi Viaggi : Teleborsa, - scambi negativi per il comparto Viaggi e intrattenimento, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.369,04, ...

Si muove in territorio negativo l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 43% - - seduta depressa per Telecom Italia : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto Telecomunicazioni in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 13.