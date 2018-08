Si lavora alla manovra Lega e M5s in cerca di un' intesa sulle pensioni

Allan : "È facile lavorare con Ancelotti. Voglio aiutare il Napoli a vincere qualcosa" : L'aggettivo con il quale i tifosi lo definisco è "FenomenAllan". Il brasiliano è già imprescindibile per il Napoli di Ancelotti ed ha davvero impressionato, avversari e critica, nelle prime due ...

Quota 100 : età e modulazione escludono molti lavoratori dalla quiescenza : Da qualche giorno su Quota 100 è spuntata una nuova ipotesi, una versione modulabile su cui si è al lavoro il governo in vista del ritorno alle attivita' post vacanze [VIDEO] e in proiezione sugli atti a cui sara' chiamato a partire da settembre. Si tratta in pratica di cercare soluzioni per rendere reale la riforma delle Pensioni che adesso è solo una ipotesi. La prima misura è proprio Quota 100, soluzione che sembra essere quella con le ...

Sisma e disagi alla viabilità - Uilposte vicina a cittadini e lavoratori. Pascarelli su privatizzazione. "Non si abdichi mai ai diritti" : ... ancora una volta, tutte le debolezze infrastrutturali di una regione che, mai come in questo momento, si trova a pagare lo scotto più drammatico di una viabilità da terzo mondo'. Così Aniello ...

lavoravano 12 ore nei campi per 10 euro : alla paga sottratti i soldi per il vitto - un piatto di lenticchie - : Lavoravano dalle 10 alle 12 ore al giorno nei campo di pomodoro con una paga che oscillava dagli 80 centesimi ai 2,50 euro all'ora, dai dieci ai trenta euro al giorno,. Una condizione disumana, che ...

Ponte Morandi - i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone : Sono terribili e spettacolari le immagini diffuse dai vigili del fuoco dal luogo della tragedia. Gli uomini del nucleo Saf sono sulla parte del viadotto rimasta in piedi per cercare di mettere in sicurezza l’area per evitare la caduta di calcinacci e oggetti. Le riprese sono state effettuate da un drone L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone proviene da ...

Proteste alla "Spig" - l'azienda di Arona mette in mobilità ventotto lavoratori : ...che 'dopo anni di bilanci attivi in cui ogni singolo dipendente per senso di appartenenza e grande professionalità ha contribuito al successo planetario di un'azienda conosciuta in tutto il mondo ora,...

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella "lavora" a un nuovo partito anti-Salvini & Di Maio : L'establishment romano-quirinalizio sta facendo un calcolo: se ci sono il 20-30% di indecisi, perché non dare loro un nuovo partito? Manon è affatto detto che funzioni. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:00:00 GMT)RETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB", il nuovo partito di Renzi e Berlusconi, di M. MaldoFINE DEL CENTRODESTRA/ Addio a Berlusconi, chi se ne va e chi resta, di A. Fanna

WHATSAPP - VIRUS NEI GRUPPI E NUOVA MINACCIA/ Falla dimostrata in video : il team sta lavorando per correggerla : WHATSAPP, VIRUS nei GRUPPI: NUOVA MINACCIA. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Trump alla conquista dello Spazio : il Pentagono lavora per creare un esercito spaziale : Il Pentagono ha iniziato a pianificare la creazione di un esercito spaziale, entro il 2020, come forza armata separata dalle altre: un progetto fortemente voluto da Donald Trump. Lo ha annunciato il vicepresidente americano, Mike Pence.La "Space Force" costituirebbe il sesto ramo delle forze armate americane e risponde alla volontà del tycoon di assicurare agli Stati Uniti il "dominino dello Spazio". "È giunto il momento di ...

Airgest : lavoratori fuori dalla "solidarietà". Raggiunto l'accordo tra cda e sindacati : Il presidente del cda di Airgest, Paolo Angius: «L'interruzione in anticipo di questo sacrificio da parte delle risorse di Airgest è un ulteriore passo verso la normalizzazione aziendale» Martedì 7 ...

Mercato Lazio - si lavora alla cessioni : il punto : Danilo Cataldi, ex Primavera, potrebbe lasciare Roma: Inzaghi lo sta valutando, su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Empoli e Chievo . Doppio colpo per la Spal: oltre Missiroli, ...

Manovra verso quota 25 miliardiSi lavora alla pace fiscale dal 2019 : Approvato ieri il decreto Dignità, il governo lavora ora sulla Manovra, che dovrebbe valere 25 miliardi e prevedere la sterilizzazione dell’Iva con un assaggio di flat tax Segui su affaritaliani.it