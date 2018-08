Shameless 9 | il cast perde la sua Fiona | NEWS

ilnotiziangolo

: Ma emmy ha lasciato il cast di shameless?? - kyusdimpIes : Ma emmy ha lasciato il cast di shameless?? - barvceloneta : scusate ma che vuol dire che emmy rossum lascia il cast di shameless CIOÈ ORA DITEMI COS’È SHAMELESS SENZA DI LEI -

(Di giovedì 30 agosto 2018)– La serie Tv più amata e irriverente di Showtime dovrà fare a meno della sua, interpretata da Emmy Rossum. In queste ore l’attrice ha confermato di aver scelto di uscire dallo show, dopo nove anni di fortunata presenza. La star di9 comparirà quindi per l’ultima volta nei nuovi episodi che vedremo fra pochissimo in tv.9: l’addio di Emmy Rossum ai fan Dopo averla amata, conosciuta e forse persino un po’ detestata, Emmy Rossum ci ha sconvolto con una notizia shock.9 sarà l’ultima occasione per vederla nei panni di, prima che spicchi il volo verso altri lidi. Per la giovane attrice è stato importante partecipare allo show ed interpretare un personaggio femminile così feroce, libero e imperfetto. In un lungo post sui social ricorda tutto di questa sua magnifica esperienza, dalle ...