Serie B : Crotone-Foggia a Minelli : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Questi gli arbitri designati per le partite della seconda giornata di Serie B in programma sabato 1 settembre alle ore 18. Carpi-Cittadella: Illuzzi; Cosenza-Verona: Piscopo; ...

Video/ Cittadella Crotone (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Cittadella Crotone (3-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Tre gol della squadra veneta schiantano i calabresi, avvio ottimo dei padroni di casa(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Serie B : il Crotone giocherà nel suo stadio sotto la responsabilità del sindaco : “Il Crotone domenica giocherà nel suo stadio sotto la mia piena responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese nel corso di una conferenza stampa durante la quale, insieme alla giunta comunale, ha reso note le iniziative per garantire che le gare possano giocarsi allo Scida. Lo stadio non ha l’agibilità per la mancata autorizzazione della Soprintendenza all’uso delle strutture amovibili con le quali ...

Serie B - i tifosi del Crotone : “risolvere la questione stadio” : “E’ nell’interesse della collettività e dell’intera provincia risolvere questa situazione paradossale prima possibile”. E’ quanto scrivono in un manifesto i tifosi organizzati della Curva Sud Crotone a proposito della vicenda relativa allo stadio Ezio Scida. L’iniziativa di fare sottoscrivere ai cittadini il manifesto petizione – da consegnare poi al presidente della Regione Calabria, Mario ...

Serie B prima giornata fatale al Crotone. Per mister Stroppa c’è ancora molto da lavorare per presentare una squadra competitiva : Cittadella 3 Crotone 0 Marcatori: Scappini 3°, Schenetti 49°, Strizzolo 89° Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Chiringhenlli, Adorni, Drudi, Benedetti, Settembrini,

Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Cittadella - tris al Crotone! Beffa Cosenza - Foggia ok (1^ giornata) : Risultati Serie B e classifica aggiornata: prima giornata di campionato, il Cosenza fermato dall'Ascoli in pieno recupero mentre esordiscono molto bene il Cittadella e il Foggia(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Serie B - tegola Crotone : Scida dichiarato inagibile : Il campionato di Serie B si avvicina al debutto, dopo il caos è arrivato il momento di dare parola al campo. Dopo la retrocessione si candida ad essere grande protagonista il Crotone, nelle ultime ore non sono però arrivate buone notizie per il club calabrese. La commissione di vigilanza pubblici spettacoli ha sospeso l’agibilità dello stadio Ezio Scida che quindi non potrà essere utilizzato per i match casalinghi del Crotone, il club ...

Agibilità sospesa per lo stadio di Crotone - Serie B a rischio : La decisione è stata presa nel corso di un tavolo tecnico convocato in Prefettura al quale il Comune era presente con l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, il dirigente ed il funzionario dei ...

Crotone : una squadra di stelle per tornare in Serie A : Si è conclusa da alcuni giorni la fase estiva dedicata al Calciomercato. Tra le formazioni tanto attese nel prossimo torneo cadetto ci sara' il Crotone, squadra calabrese retrocessa all'ultima giornata dell'ultima stagione di Serie A. Una squadra ricca di stelle se si considera il valore della categoria. Nessun colpo ad affetto nell'ultima giornata di contrattazioni che ha concesso l'arrivo solamente del centrale difensivo svedese [VIDEO]Sauli ...

Il Crotone chiede l'ammissione in sovrannumero alla Serie A : Crotone - Riammettere il Crotone in Serie A in sovrannumero così come prevede la recente modifica dell'articolo 50 delle Noif, norme organizzative interne, della Figc. E' quello che chiedono i ...

