Serie A Cagliari | allenamento mattutino C' è Castro

Video/ Cagliari Sassuolo (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata) : Video Cagliari Sassuolo (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Doppietta di Pavoletti per gli isolani, ma Berardi e il rigore di Boateng impattano(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Serie A Cagliari - Maran : «Il rigore ci ha rovinato la festa» : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo : "Dovevamo dimostrare che la sconfitta con l' Empoli fosse un episodio isolato e ci ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo : 2-2. Il tabellino : Boateng esulta dopo il pari su rigore alla Sardegna Arena. Getty Cagliari-Sassuolo 2-2 , Primo tempo 1-0, MARCATORI: 10' Pavoletti, C,, 54' Berardi, S,, 73' Pavoletti, C,, 99' Boateng, S,, rig., ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo 2-2 : doppio Pavoletti - Boateng pareggia al 98' : Il rigore trasformato da Boateng al 98'. Ansa Un Pavoletti incontenibile di testa, ma il Sassuolo si salva al 98' contro il Cagliari. Boateng alla Sardegna Arena fissa il 2-2 finale al termine d'una ...

Risultati Serie A - 2^ giornata LIVE : gran gol di Perisic - in vantaggio Cagliari e Genoa : Risultati Serie A, 2^ giornata LIVE – Dopo il successo della Spal contro il Parma continua il programma della seconda giornata del campionato di Serie A, turno che ha già regalato grande spettacolo. Inter e Torino alla ricerca dei primi punti in campionato dopo l’esordio negativo, il Genoa davanti al pubblico amico contro l’Empoli. Scontro salvezza tra Cagliari e Sassuolo, la Fiorentina in casa contro il Chievo, ...

Cagliari-Sassuolo - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Sassuolo, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari - Klavan si presenta : 'La Serie A un sogno che si avvera. Mi ispiro a Maldini' : Dalla Champions sfiorata nella notte di Kiev alla lotta salvezza in Serie A. Da Liverpool a Cagliari, questa la nuova sfida di Ragnar Klavan. Sarà il primo estone a sbarcare nel nostro campionato. Lui,...

Serie A Cagliari - lesione muscolare per Ceppitelli : Cagliari - Controlli medici per Luca Ceppitelli , uscito per infortunio al 24' del primo tempo di Empoli- Cagliari . Il giocatore, come comunica il Cagliari, "è stato sottoposto nella giornata di oggi ...

Serie A Cagliari - Ceppitelli ko : lesione muscolare : Cagliari - Controlli medici per Luca Ceppitelli , uscito per infortunio al 24' del primo tempo di Empoli- Cagliari . Il giocatore, come comunica il Cagliari, "è stato sottoposto nella giornata di oggi ...

Video/ Empoli Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Empoli Cagliari (2-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Castellani. Decidono le reti di Rade Krunic e Caputo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Serie A - Empoli-Cagliari : 2-0. Il tabellino : Empoli-Cagliari: 2-0 , Primo tempo 1-0, MARCATORI : Krunic, E, al 14' pt.; Caputo, E, al 6' s.t. EMPOLI, 4-3-1-2, Terracciano, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli, dal 27' s.t. Pasqual,; ...

Serie A - Empoli-Cagliari 2-0 : Krunic e Caputo stendono i sardi : Per l'Empoli di Andreazzoli arrivano i primi preziosissimi 3 punti nel giorno del ritorno in A. Decidono i gol di Krunic nel primo tempo e di Caputo nella ripresa. I toscani rovinano così il debutto ...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...