Serena Williams non potrà più indossare la tuta da supereroina del Roland Garros

(Di giovedì 30 agosto 2018) Sicuramente Serena Williams non poteva immaginare il polverone che avrebbe sollevato scegliendo l'outfit dei Roland Garros. La già discussanera da "Black Panther" indossata durante il torneo parigino, è tornata sulla bocca di tutti da quando il presidente della Federazione francese di tennis, Bernard Giudicelli, ha dichiarato in un'intervista alla rivista Tennis Magazine che introdurrà un dress code più rigido per le edizioni future perché "L’abbigliamento di Serena quest’anno non sarà più accettato, bisogna rispettare il gioco e il posto. Tutti vogliono godersi lo spettacolo". Quando aveva indossato la, lo scorso maggio, l'ex numero 1 del tennis femminile aveva raccontato come questa la facesse sentire invincibile, ...