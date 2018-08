Sekiro in realtà era Tenchu

gamerbrain

(Di giovedì 30 agosto 2018) Dite la verità, quanti di voi hanno trovato delle somiglianze coninShadows Die Twice? Questo perchè il progetto inizialmente era stato pensato proprio come un nuovo capitolo di una delle serie più amate ed attese dai videogiocatori.: Il nuovodi From Software Chesia finito nel dimenticatoio non possiamo dirlo con certezza, sta di fatto cheera stato inizialmente pensato come un nuovo capitolo della serie, a rivelarlo è stato Yasuhiro Kitao, community manager di From Software, il quale ha affermato:in realtà sarebbe dovuto essere un nuovo capitolo della serie. Quando abbiamo deciso di creare qualcosa di differente da Dark Souls, abbiamo preso come punto di riferimento, inizialmente intenzionati a produrre un nuovo titolo. Il Giappone feudale, gli shinobi ed i ninja ...