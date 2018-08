Segregata per 14 giorni in un cassone per mele | fermato un 50enne di Bolzano

Verona - donna Segregata per due settimane in un cassone per le mele : arrestato un imprenditore : I carabinieri l’hanno ritrovata così, rinchiusa in un cassone per le mele lasciato sotto il sole nei campi di Sommacampagna, nel Veronese. La donna polacca è stata segregata nella cassa per due settimane, dal 14 agosto, in poi. Per il suo aguzzino, un imprenditore agricolo, sono scattate le manette: le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona e tortura. Come riportano i quotidiano locali, tra la 44enne polacca e l’uomo di ...

Segregata per 2 settimane in un cassone di mele. Arrestato l'imprenditore e presunto amante : Sequestro di persona e tortura: sono le accuse con le quali un imprenditore agricolo bolzanino di 53 anni, residente in provincia di Verona, è stato Arrestato dai Carabinieri di Villafranca di Verona e dalla Polizia Stradale, che hanno tratto in salvo una donna polacca di 44 anni che è stata Segregata per due settimane, rinchiusa in un cassone per contenere le mele nelle campagne ai confini con l'autostrada Milano-Venezia, nelle ...

Orrore ad Alessandria : donna disabile Segregata in casa per rubarle la pensione di invalidità : I vicini di casa non potevano immaginare cosa avrebbero trovato i vigili in quell’appartamento del centro storico di Alessandria. Si lamentavano da qualche mese con l’amministratore di condominio, che a sua volta cercava di trovare soluzioni con il proprietario, per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Persistente, acre, insopportabile. ...

Alessandria - disabile Segregata in casa da compagno che le rubava la pensione : denunciato per sequestro e abbandono : sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di incapace. Questi i reati contestati a un uomo di 37 anni che ha segregato la compagna disabile. La donna, chiusa a chiave in un appartamento di Alessandria, senza possibilità di muoversi perché con problemi di deambulazione e senza bagno. Sono stati i vicini di casa a far intervenire la polizia municipale per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Gli agenti si sono trovati ...

Alessandria - disabile Segregata in casa per rubarle la pensione d'invalidità : Viveva tra i suoi escrementi e quelli dei suoi due cani una donna disabile di 48 anni, segregata dal suo compagno 37enne in un appartamento di Alessandria. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è entrata in casa e ha liberato la donna. L'uomo, che avrebbe agito in questo modo per intascarsi la pensione d’invalidità della donna, è stato denunciato per sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.--I ...

“Adesso i tuoi figli”. Segregata per anni - costretta dal compagno a questo. Succede in Italia : Minacciata, sottomessa e tenuta reclusa in casa dal compagno. E poi le botte, le umiliazioni e l’obbligo del silenzio sotto la minaccia di violenze ancora peggiori. La storia non viene da lontano, ma dal cuore d’Italia. A raccontare tutto alla polizia municipale è stata una donna di 35 anni e, nei giorni scorsi, gli agenti del nucleo antiviolenza e tutela minori hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto nei ...