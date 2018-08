Segrega donna per due settimane in un cassone | arrestato imprenditore

Verona - donna Segregata per due settimane in un cassone per le mele : arrestato un imprenditore : I carabinieri l’hanno ritrovata così, rinchiusa in un cassone per le mele lasciato sotto il sole nei campi di Sommacampagna, nel Veronese. La donna polacca è stata segregata nella cassa per due settimane, dal 14 agosto, in poi. Per il suo aguzzino, un imprenditore agricolo, sono scattate le manette: le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona e tortura. Come riportano i quotidiano locali, tra la 44enne polacca e l’uomo di ...

Orrore ad Alessandria : donna disabile Segregata in casa per rubarle la pensione di invalidità : I vicini di casa non potevano immaginare cosa avrebbero trovato i vigili in quell’appartamento del centro storico di Alessandria. Si lamentavano da qualche mese con l’amministratore di condominio, che a sua volta cercava di trovare soluzioni con il proprietario, per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Persistente, acre, insopportabile. ...

Donna incinta picchiata e Segregata in casa : arrestato il compagno : La picchiava e la segregava in casa malgrado lei fosse incinta di nove mesi. Non è chiaro se l'uomo fosse il padre del nascituro. La storia di violenza domestica è avvenuta nell'hinterland di Ascoli ...

Ascoli Piceno - donna incinta di 9 mesi Segregata e picchiata/ Ultime notizie : arrestato il compagno : Ascoli Piceno, donna incinta di 9 mesi segregata e picchiata: arrestato il compagno italo-brasiliano. Le Ultime notizie su una storia terribile di violenza domestica che si è conclusa bene(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:41:00 GMT)