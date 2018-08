Seduta molto negativa per il settore commodities italiano | -2 | 43%

Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 17% - - perde molto Tenaris : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 39.247,22 con una perdita di ...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 73% - : Rosso per il settore bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.037,12 con una perdita di 158,98 punti rispetto ...

Francoforte : Seduta molto difficile per Deutsche EuroShop : Pressione sul gruppo immobiliare tedesco , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,51%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : Seduta molto difficile per Abercrombie & Fitch : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 6,29%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Seduta molto negativa per il comparto beni industriali a Milano - -1 - 70% - : Teleborsa, - Rosso per il settore infrastrutture e impiantistica che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha chiuso la ...

Seduta molto negativa per il settore utility italiano - -1 - 83% - : Rosso per il comparto utility in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha chiuso la giornata a quota 25.664,22 con una perdita di 479,6 punti ...

Piazza Affari : Seduta molto difficile per Safilo : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,40% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Piazza Affari : Seduta molto difficile per Amplifon : Ribasso scomposto per la società leader nelle soluzioni uditive , che esibisce una perdita secca del 2,08% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -3 - 46% - - netto calo registrato da Tenaris : Teleborsa, - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 41.025,59 con una ...

Londra : Seduta molto difficile per Centrica : Retrocede molto Centrica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,13%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

Londra : Seduta molto difficile per Evraz : In forte ribasso Evraz , che mostra un disastroso -2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evraz evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò ...