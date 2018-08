“Se vuoi l’inferno sarò Satana” Francesco Schiattarelli | le minacce social prima

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 agosto 2018), diciannove anni. È lui l’assassino di Ciccio Augieri (23), morto una settimana fa a Diamante, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta del Sud l’omicida si trovava in vacanza con la famiglia nella località marittima: la sera è uscito con gli amici, poi il tragico epilogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base della rissa che è costata la morte al giovane cosentino, ci sarebbe stata una banale spinta. Poco, un amico di Augieri avrebbe accidentalmente urtato un diciannovenne (indagato per l’omicidio, ndr.). C’erano state proteste, parole grosse, poi i due si erano allontanati. Poco dopo però, insieme alle rispettive comitive, i due si sono nuovamente incontrati in una piazzetta nei pressi dei più noti locali di Diamante, a Cosenza. La lite si è riaccesa e in breve è degenerata in scontro fisico, ...