Se ne va anche Open Arms | davanti alla Libia non resta più nessuna ong

US Open – La stoccata di Jimmy Connors ai tennisti : “troppo caldo? Per 3.5 milioni avrei giocato anche nel Sahara” : Troppo caldo agli US Open, i tennisti si lamentano a gran voce: il leggendario Jimmy Connors risponde per le rime Primi giorni di US Open davvero… hot! No, niente episodi sexy, spogliarello improvvisato della Cornet a parte. Fa solamente caldo, tanto caldo. Tanti i ritiri nei primi turni, con altrettante lamentele dei tennisti che si sono ritrovati a giocare in condizioni davvero ostiche, con temperature vicine ai 40 gradi. ...

US Open 2018 - Roger Federer : “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno prossimo” : Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando ...

US Open – Ci prova in tante lingue - poi anche a gesti… ma non c’è verso! Nadal stremato : “datemi un ventilatore!” [VIDEO] : Troppo caldo agli US Open: Rafa Nadal chiede disperatamente un ventilatore in tutte le lingue, poi anche a gesti, ma il giudice di sedia non capisce Caldo infernale agli US Open! Condizioni complicatissime in cui giocare, particolarmente per gli uomini, su 5 set. Nonostante sia un combattente e riesca a concentrarsi quasi esclusivamente sulla partita, anche un campione come Rafa Nadal soffre le alte temperature! Un video che ritrae il ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

Us Open - esordio positivo per Wozniacki. Bene anche Kvitova : NEW YORK - Caroline Wozniacki e Petra Kvitova approdano facilmente al secondo turno degli Us Open . La danese, numero 2 del tabellone e favorita dopo l'eliminazione al primo turno della numero 1 Halep ...

Us Open - anche Seppi (dopo Lorenzi e Sonego) al secondo turno : Us Open il nostro Seppi vola al secondo turno dopo aver battuto Querrey, ritiratosi al termine di una gara condizionata dai problemi fisici dell’americano Us Open, anche Seppi vola al secondo turno del torneo sul cemento americano, superando Sam Querrey. Dopo Lorenzi e Sonego, un altro italiano ha passato il turno in questa serata di grande tennis, grazie anche ad un clamoroso crollo fisico di Querrey. L’americano ha vinto il ...

Us Open - anche Pliskova e Sevastova passano al secondo turno : Pliskova e Sevastova superano il primo turno degli Us Open, crolla invece Agnieszka Radwanska sotto i colpi della Maria Pliskova e Sevastova a braccetto al secondo turno degli Us Open. La testa di serie numero 8 ha superato in due set la kazaka Diyas, non certo senza soffrire. Un 6-4 7-6 forse più duro di quanto ci saremmo aspettati alla vigilia dell’incontro. La Sevastova invece ha superato Donna Vekic, al termine di un incontro ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto. Avanza Paolo Lorenzi! Vince anche Giorgi - Sonego al quinto con Muller. Halep saluta ... : Wawrinka avanti 2-1 nel primo set su Dimitrov 18.27: CLAMOROSO AGLI US Open! ELIMINATA SIMONA Halep! La numero uno del mondo è stata sconfitta in due set per 6-2 6-4 da Kaia Kanepi. 18.26: Elina ...

Cecchinato pronto per gli US Open : “farò bene anche sul cemento. Vi svelo un retroscena su Federer e Djokovic” : Marco Cecchinato carico in vista degli US Open, il tennista azzurro pronto per far bene anche sul cemento. E adesso anche i top player iniziano a ‘considerarlo’ Dopo l’exploit da sogno al Roland Garros, Marco Cecchinato non è riuscito a ripetersi a Wimbledon. Solo un incidente di percorso nella carriera del tennista siciliano, pronto a rilanciarsi agli US Open, ultimo torneo Slam della stagione. Ai microfoni della Rosea, ...

Marco Cecchinato si prepara agli US Open : 'Posso vincere anche su cemento' : Dopo tanti anni di Challenger, mi trovo in un mondo nuovo'. New York sarà il secondo Slam di fila in cui Marco partità da testa di serie: a Wimbledon non è andata benissimo, e anche la stagione sul ...

US Open 2018 - qualificazioni : avanti anche Sonego e Gaio. Sei azzurri al 2° turno : Diventano 6 gli azzurri promossi al secondo turno delle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione al via da lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows ...