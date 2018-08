Scozia | assorbenti gratis in scuole | università e uffici pubblici

In Scozia gli assorbenti saranno gratis per tutte le studentesse : Perché sono indispensabili, e per combattere la cosiddetta "povertà mestruale" The post In Scozia gli assorbenti saranno gratis per tutte le studentesse appeared first on Il Post.

Scozia - assorbenti gratis per le studentesse : Quattro assorbenti al giorno almeno per un periodo da 3 a 5 giorni ogni mese. Un costo. Alto. In Italia, solo per fare un esempio, non sono considerati bene primario e hanno l’Iva al 22%. Ora in Scozia, prima nazione al mondo, sono gratuiti per le studentesse delle scuole secondarie e dell’Università. Il governo di Edimburgo ha presentato un programma da 5,2 milioni di sterline, 5,8 milioni di euro, con l’obiettivo di combattere la cosiddetta ...