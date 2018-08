Scosse di terremoto in Bosnia | paura e apprensione al confine con la Croazia

"Terremoto poco fa" : epicentro e magnitudo delle Scosse in 2 minuti : Dal 4 settembre verrà lanciato un nuovo servizio dell'Ingv che con un tweet pubblicherà in tempo reale le notizie sugli...

Terremoto - la paura di Scosse più forti. Il presidente di Ingv Doglioni : "E' statistica - non previsione" : Il chiarimento dopo le parole pronunciate in Molise dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, sulla possibilità di ulteriori fenomeni, anche di maggiore intensità CAMPOBASSO. Terremoto del ...

Terremoto in Italia Centrale - 93mila Scosse dal 24 agosto 2016 : Sono state 93mila le scosse sismiche registrate in Italia Centrale , a partire da quella di magnitudo 6 che il 24 agosto 2016 ha scatenato la sequenza di Amatrice, Norcia e Visso. "I 93mila eventi sono ...

Terremoto : in Italia centrale 93.000 Scosse dal 24 Agosto 2016 : Sono stati 93.000 in Italia centrale i terremoti registrati a partire da quello di magnitudo 6.0 che il 24 Agosto 2016 ha dato scatenato la sequenza sismica di Amatrice, Norcia e Visso. “ 93.000 eventi sono un grande numero, mai riscontrato in Italia , riscontrati grazie alla rete sismica aumentata”, ha detto il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Dei 93.000 terremoti, nove sono ...

Terremoto Molise - Borrelli : le Scosse lungo la costa garganica su una faglia diversa : “Le scosse di ieri lungo la costa garganica non credo siano della stessa faglia di quella del Basso Molise. Le faglie sono vicine e ce ne sono tante. C’e’ in atto uno sciame sismico e si e’ accentuato agli inizi di agosto e ci auguriamo che finisca quanto prima“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, Capo della Protezione civile, al termine della visita nei paesi interessati dallo sciame simico in Molise, in riferimento ...