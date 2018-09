Scossa sismica tra Abruzzo e Lazio - paura a Rocca di Botte : L'Aquila - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Rocca di Botte (L'Aquila) è avvenuta pochi minuti dopo le 13. La Scossa è stata avvertita dalla popoLazione che si è riversata in strada. La Scossa è stata di breve durata. Non si registrano, al momento, danni a cose o a persone. leggi tutto

Terremoto Molise : Montecilfone - Scossa m 5.1/ Ultime notizie - Ingv “Attività sismica come a inizio '900" : Terremoto in Molise, scossa magnitudo 5.2 Richter a Montecilfone come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 08:10:00 GMT)

Scossa sismica 5.1 a nord di Tirana : 19.30 Una Scossa sismica di magnitudo 5.1 ha colpito nel pomeriggio il nord dell'Albania. Lo riferisce l'istituto geofisico americano (Usgs). Al momento non risultano né vittime né danni. La Scossa è stata registrata alle 17.38 a circa 38 chilometri a nord di Tirana. L'epicentro è stato stimato ad una profondità di dieci chilometri, secondo i dati preliminari dell'Usgs.

Cuneo - Scossa sismica di magnitudo 3 : 5.31 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3 è stata registrata stamane in provincia di Cuneo. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro in prossimità dei comuni di Elva, Casteldelfino e Bellino. Ipocentro a una profondità di 22 chilometri. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Polonia - Scossa sismica di magnitudo 5 nell'ovest del Paese : Una scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata alle 5:31 nell'ovest della Polonia, senza che al momento si abbiano notizie di danni a persone o cose. Secondo i dati del servizio geologico ...