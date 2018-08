Scatta l’allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale | perdita di pressione

Caos Vaccini - nelle scuole Scatta l’allarme «Meno di tre settimane per decidere» Certificati falsificati - mamma denunciata : Protestano presidi e genitori: mancano certezze sull’inizio dell’anno. E la petizione per gli immunodepressi raggiunge 135 mila firme

Berlino - Scatta l’allarme bomba in aeroporto - evacuato il terminal : ma è solo un vibratore : Un allarme bomba ha gettato il panico nell'aeroporto di Berlino, al terminal D. Ma la presunta bomba in realtà altro non era che un vibratore. L'episodio è avvenuto martedì e l'aeroporto è stato evacuato, con blocco di tutte le attività dello scalo per un'ora. A portare nel bagaglio il sex-toy era un ragazzo di 31 anni.Continua a leggere

Maltempo - Val Bondasca : dopo i nubifagi - Scatta l’allarme frane : Il Maltempo delle ultime ore ha riacceso l’allarme-frane in Val Bondasca, in Svizzera, a un passo dal confine con Villa di Chiavenna (Sondrio). Il pizzo Cengalo, a distanza di quasi un anno dalla maxi-frana, torna a fare ripiombare la vallata alpina nella paura. Nella tarda serata di ieri i violenti nubifragi che si sono abbattuti in Val Bregaglia hanno accentuato i gia’ esistenti fenomeni di dissesto idrogeologico che incombono sul ...

L’aggressione a Daisy Osakue fa Scattare l’allarme razzismo : La punta dell’iceberg. L’aggressione a Daisy Osakue fa scattare l’allarme razzismo. Matteo Salvini sostiene che “l’unico allarme sono i reati commessi

Legionella a Milano - terza vittima e 18 casi : il batterio si annida nell’acqua e nei condizionatori - Scatta l’allarme al Nord Italia : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della Legionella a Bresso. Un’altra donna, età 84 anni, ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta nella notte. E sale a quota 3 il numero dei pazienti deceduti per il batterio che sta facendo registrare un picco di contagi nel comune alle porte di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, erano morti prima un uomo e poi una donna, entrambi di 94 anni. C’e’ ...

Aereo Easyjet perde i contatti radio - Scatta l’allarme “scramble” : decollo immediato di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagnia Easyjet in volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I ...

Persi contatti radio con aereo American Airlines : Scatta l’allarme - caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Alle ...

Due aerei perdono contatto radio - Scatta l’allarme : Roma, 8 lug. – (AdnKronos) – Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico ...

Perso contatto radio con aereo Iberia - Scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato–Madrid, che aveva Perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per ...

Previsioni Meteo - ecco il grande caldo : Scatta l’allarme “bollino rosso” - pazzesca lingua di fuoco in arrivo dal Sahara : Previsioni Meteo – Inizia il grande caldo al Centro/Sud Italia in queste prime ore di Luglio in cui l’Estate ha deciso di iniziare all’improvviso, dopo una seconda metà di Giugno tormentata da maltempo e fresco anomalo. Già stamattina le temperature hanno raggiunto +36°C a Foggia, +34°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +32°C a Roma, Lecce, Matera, Guidonia, Trapani e Brindisi, e aumenteranno ancora nel pomeriggio. Ma sta facendo ...

Velivolo perde il contatto radio - Scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa Scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...