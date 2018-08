San Giuseppe dei Falegnami a Roma | le foto del crollo

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami. Il video : Roma, crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami. Il video L'edificio si trova in pieno centro storico, ai Fori, ed era chiuso. Nessun ferito. Secondo le prime informazioni, sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco Parole chiave: ...

Crollo chiesa a Roma : ecco quali tesori nasconde all'interno San Giuseppe dei Falegnami : Il tetto della chiesa San Giuseppe dei Falegnami a Roma è crollato all'improvviso: per fortuna nell'edificio situato nel Foro Romano, sopra il Carcere Mamertino, non c'erano persone, dato che è chiuso al pubblico da tempo per problemi di stabilità, aperto sporadicamente solo per matrimoni. Ma quali tesori custodisce la struttura e qual è la sua storia? Situata a due passi dal Campidoglio, fu completata nel 1663 da ...

