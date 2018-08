Salvini risponde a Macron | «Si occupi dei francesi e sia più umano ai suoi confini» Video

Caso Cucchi - Salvini risponde a Ilaria : "Pronto a incontrarvi" : Venezia, 30 ago. -, Adnkronos, - "Voglio dire che sono pronto ad incontrare volentieri la famiglia e a vedere il film. Ma anche a continuare a difendere la possibilità di lavorare delle nostre forze ...

Salvini risponde a Macron : "È un'ipocrita chiacchierone". E sul caso Diciotti rivela : "La Cei? l'ho chiamata io" : Matteo Salvini risponde al suo "principale oppositore", Emmanuel Macron, autoproclamatosi leader del fronte anti-sovranista: "L'anno scorso alle frontiere con l'Italia ha respinto 40mila immigrati, quindi è un buono molto particolare. È un ipocrita, un chiacchierone", dice il ministro dell'Interno, che intervistato da "Radio Padova accusa il presidente francese di muoversi "solo per interesse economico. L'Italia ha fatto, ha ...

Matteo Salvini - l'appello a Renzi - Boschi e Boldrini : 'Cosa rispondete davanti a questo gesto vigliacco?' : Quello che inneggia a piazzale Loreto contro Matteo Salvini è solo uno dei tanti visti durante la manifestazione di ieri a Milano, quando qualche migliaio si è radunato in piazza san Babila per ...

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Fico risponde a Salvini : 21.41 Via Twitter arriva la risposta del presidente della Camera alle parole pronunciate nei suoi riguardi dal ministro dell'Interno, Salvini. "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori della Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai princìpi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo -scrive Fico- rinunciando allo stipendio da presidente".

Diciotti - Malta risponde a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni sulla redistribuzione» : Dopo il no dello governo italiano allo sbarco della nave Diciotti e le accuse di Salvini e Toninelli a Malta, l'accoglienza dei migranti torna ad essere motivo di scontro con La Valletta. «Le autorità ...

Nave Diciotti - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...

"Votò il salva-Benetton". Salvini risponde al Pd : "Sì - ma chi non ha vigilato dovrebbe fare silenzio" : ... giusto che rispondiamo su quel che abbiamo fatto e non fatto, ma che qualsiasi cosa sia accaduta al mondo sia colpa del Governo Conte Salvini Di Maio... penso che chi ci ascolta pensi sia una ...

"Votò il salva-Benetton". Salvini risponde al Pd : "Sì - ma chi non ha vigilato dovrebbe fare silenzio" : Matteo Salvini riconosce di aver votato il rinnovo della concessione ad Autostrade in tempi in cui il crollo del viadotto Morandi a Genova era molto lontano da venire. Ma attacca chi non ha fatto i dovuti controlli. Salvini a chi stamattina ad Agorà gli chiedeva se "la norma, votata anche da lei, fu un errore, ha risposto così: "Se è così, sicuramente. Però - ha aggiunto - da parte di chi ha governato per anni e anni, e ha firmato e verificato ...

La Lega finanziata dai Benetton? Salvini risponde alle accuse : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha scosso un paese intero e la politica, ovviamente, ha continuato il suo tran tran tra accuse e controaccuse, smentite e scarico di responsabilità. Tra governo e opposizione non sono mancati gli attacchi, e così un altro capitolo del dibattito è ora arricchito dallo scontro al vertice tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si continua a discutere sul crollo del ponte Morandi. Anche se l’attenzione ...

La Lega finanziata dai Benetton? Salvini risponde alle accuse. Botta e risposta sui social con Matteo Renzi : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha scosso un paese intero e la politica, ovviamente, ha continuato il suo tran tran tra accuse e controaccuse, smentite e scarico di responsabilità. Tra governo e opposizione non sono mancati gli attacchi, e così un altro capitolo del dibattito è ora arricchito dallo scontro al vertice tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si continua a discutere sul crollo del ponte Morandi. Anche se l’attenzione ...

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...

Migranti - la Spagna attacca Salvini - lui risponde : Joseph Borrel, ministro degli Esteri spagnolo, ha attaccato il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini sul tema dei Migranti e, nel corso di un'intervista rilasciata a un giornale tedesco, ha definito la "brutale" la politica di isolamento dell'Italia e ha anche detto:"In Europa, al momento, dominino due diverse narrative: da un lato Paesi come Ungheria, Polonia, Italia e Austria, che vogliono alzare nuovi muri ai loro confini ...