Salvini | Rischio 30 anni di galera? Sorrido e tiro dritto

'Rischio terroristi a bordo' Cosa diceva il pm anti-Salvini : E’ stato sbagliato tutto, nei modi e nei tempi. Si è messo sotto assedio il Viminale in poche ore, si è corsi come forsennati verso un attacco frontale tra istituzioni senza precedenti, mentre lo STATO ITALIANO stava “implorando” solidarietà ad un’Europa sorda e cieca. Si è iscritto velocemente sul registro degli indagati un Ministro della Repubblica italiana con accuse tutte da dimostrare ...

Salvini : «Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi. Ha cambiato idea?» : Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su Twitter, torna sulla polemica migranti. Attacco frontale al Procuratore di Agrigento , Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti. '...

Salvini twitta : "Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi : io non ho cambiato idea" : "Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: 'Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto'. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi". Lo scrive il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter, riferendosi al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti.Il riferimento del ministro Salvini è alle dichiarazioni ...

Salvini - rischio veto a Bilancio Ue : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Per l'Ue "la musica è cambiata, non c'è più un governo schiavo e complice e difende gli interessi nazionali. C'è un Bilancio che dovranno approvare all'unanimità? Il voto dell'...

[L'analisi] La Diciotti - gli ostaggi e la guerra totale di Salvini contro tutti. E il rischio di far saltare il governo : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Salvini : i poteri forti provano a stroncarci Wsj : con M5S e Lega rischio fuga di capitali : 'poteri forti', terrorizzati dall'esperimento gialloverde e che vogliono in tutti i modi 'stroncare' il governo italiano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini definisce così 'banchieri e finanzieri'...

Revoca concessioni autostrade - strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Genova - 39 vittime. 311 famiglie sfollate - ci sono case a rischio. Di Maio e Salvini : via concessione ad Autostrade : Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui cinque non ancora identificati. Il ministro Tria annuncia un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture, a cui il governo sta già ...

Crollo ponte - Salvini : "Accerteremo le responsabilità" | Toninelli a Tgcom24 : "Mappare strutture a rischio" | Conte : "Ferita per tutta l'Italia" : Il ministro dell'Interno ha mandato poi un ringraziamento ai soccorsi che sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Toninelli a Tgcom24: "Lo Stato c'è". Sul posto anche il premier Conte: "Inconcepibile in un Paese come il nostro!

Genova : crolla il ponte Morandi - almeno 35 morti. Salvini contro la Ue : limiti di spesa mettono a rischio vite umane : Un crollo ha interessato il viadotto Morandi sull'autostrada A10 a Genova per un probabile cedimento strutturale. Società Autostrade: «Erano in corso lavori di consolidamento». Sulla zona era in corso un nubifragio. Chiusa l’autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria sul nodo di Genova. Il viadotto, inaugurato nel 1967 e attraversato da 25 milioni di auto all’anno, era da tempo oggetto di manutenzione. Si era ...

Crollo ponte - Salvini : "Accerteremo le responsabilità" | Toninelli a Tgcom24 : "Mappare strutture a rischio" | Il sindaco Bucci : "Genova non è in ginocchio" : Il ministro dell'Interno ha mandato poi un ringraziamento ai soccorsi che sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Toninelli a Tgcom24: "Lo Stato c'è"

